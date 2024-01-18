تغيير طعم الكبدة المجمدة مثل البلدي بمكون واحد.. ما هو؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحب الكثير من الناس تناول الكبدة لأنها من البروتينات المفيدة للجسم، ويقبل الكثيرون على شراء الكبدة المجمدة والبلدي، ولكن ما لا يعرفونه أنه يمكن تغير وتعديل طعم الكبدة المجمدة لتكون مثل البلدي، وذلك بمكون واحد، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن».

تحويل الكبدة المجمدة لبلدي

بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، بقناة «سي بي سي سفرة»، فإن إضافة اللبن البودرة أو اللبن العادي تحول طعم الكبدة المجمدة إلى بلدي: «انقعي الكبدة في اللبن قبلها بساعة أو لو مش مستعجلة سيبيها ليلة في اللبن قبل التحضير للأكل، اللبن بيعمل على تنظيفها، وإعطاء الدسم الكافي لها بمذاق الكبدة البلدي الطازجة».

شراء الكبدة

وأضافت أن يمكن شراء الكبدة، بالخطوات التالية:

- اختيار مكان موثوق جيدًا عند شراء الكبدة.

- الابتعاد عن الأماكن المجهولة لضمان جودتها وأنها من اللحوم البلدي.

- بعد شراءها يجب عصر كمية كبيرة من الليمون.

طريقة عمل الكبدة الجملي على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

- كيلو شرائح كبد جملي.

- ملح.

- فلفل.

- كمون.

- خل أبيض.

- فصان ثوم مفروم.

- ثمرة فلفل رومي.

- قرن فلفل حار.

- بصلة.

- زيت زيتون.

طريقة التحضير

- تبلي الكبدة بالخل والكمون.

- تبلي المكونات لمدة ساعة على النار.

- في مقلاة كبيرة ضعي الزيت والكبدة.

- مع التتبيلة والبصل أو بدونه، قلبي الكبدة حتى تنضج وتقدم.

طريقة عمل الكبدة بالبصل والثوم

- مقادير طريقة عمل الكبدة العجالي بالبصل والثوم، على خُطى الشيف شربيني:

- كبدة عجالي.

- ليمون.

- فلفل.

- زعتر.

- ثوم.

- ملح.

- خل.

- فلفل رومي حار.

- زيت.

- بصل.

خطوات عمل الكبدة العجالي

- ضعي الماء المغلي على النار.

- ضيفي إليه شرائح الكبدة، مع كمية قليلة من الخل.

- اتركيها حتى يتغير لونها.

- قطعي كل من البصل والثوم إلى شرائح.

- ضعيهم في طاسة بها كمية من الزيت على النار.

- ضيفي الفلفل الحار والأخضر وشرائح الكبدة.

- ضعي مع عصير الليمون والزعتر والفلفل والملح.

طريقة عمل الكبدة البانية

وهي من الوصفات المختلفة لتحضير الكبدة، ويمكن تقديمها للأسرة، بدلًا من شرائها من الخارج.

- كبدة شرائح.

- ردة.

- كمون ناعم.

- عصير ليمون.

- ثوم.

- زيت.

- ملح وفلفل أسود.

خطوات تحضير الكبدة البانية

- تبلى الكبدة بالردة بالملح والفلفل الأسود.

- ضعي الكبدة المتبلة بالثوم المفروم وعصير الليمون.

- ضيفي الكمون والملح والفلفل الأسود في الردة.

- اقلى الكبدة في الزيت.

- زيني بالبقدونس المفروم.