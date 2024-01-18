كيف تتخلص من الجفون المتدلية بحلول فعالة وغير جراحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - دب ا

الجفون المتدلية هي حالة شائعة تصيب الرجال والنساء على حد سواء، وتتمثل في ترهل الجفن العلوي أو السفلي، مما قد يؤدي إلى تغطية جزء من العين.

ويمكن أن يكون للجفون المتدلية تأثير سلبي على المظهر، حيث يمكن أن تجعل العينين تبدو صغيرة أو غائرة، كما يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الرؤية، مثل رؤية هالات حول الأضواء أو صعوبة الرؤية من الأعلى.

وكشفت مجلة "Jolie" المعنية بالموضة والجمال أن الجفون المتدلية تعني ارتخاء جلد الجفن العلوي، بحيث يغطي الجفن العلوي عندما تكون العين مفتوحة، مشيرة إلى أن ارتخاء جلد الجفن العلوي له أسباب عدة، أبرزها العامل الوراثي، والذي يتمثل في زيادة الأنسجة، التي تُقوّس الجفن العلوي وتغطي ثنية الجفن والجلد المحيط بالجفن المتحرك.

كما قد يرجع ارتخاء جلد الجفن العلوي إلى الشيخوخة، حيث يضعف النسيج الضام ويفقد مرونته، ويترهل الجلد مع التقدم في العمر، بسبب نقص الإيلاستين والكولاجين.

طرق العناية

ويمكن مواجهة مشكلة الجفون المتدلية، من خلال العناية السليمة بمنطقة العين، حيث ينبغي استعمال كريم عناية بالعيون يمتاز بتأثير مرطب، ويعمل على شد الجفون، مثل الكريمات المحتوية على حمض الهيالورونيك والكولاجين. ويراعى تطبيق الكريم يومياً للحصول على النتيجة المنشودة.

حيل لتقليل الجفون المتدلية

ويحتوي الشاي الأسود على مواد عفصية تعمل على شد الجلد. وللاستفادة من هذا التأثير، يمكن غمس قطعة من القطن في الشاي الأسود البارد، ووضعها على الجفون المغلقة لتبريدها لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

وفي ضوء ذلك، يمكن صرف الأنظار عن تدلي الجفون من خلال بعض حيل المكياج، حيث تعمل الحواجب النحيفة والمقوسة قليلاً على تفتيح العيون، ورفع الجفن المتدلي بصرياً، كما أن وضع الهايلايتر تحت الحواجب يعمل أيضا على تفتيح العيون، ورفع الجفن المتدلي بصريا.