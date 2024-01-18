على طريقة «وبينا ميعاد».. 5 عبارات تسحر قلب زوجك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إعجاب كبير يسيطر على جماهير مسلسل «وبينا ميعاد»، واستمر ذلك حتى عرض الجزء الثاني، إذ أنه مسلسل اجتماعي يناقش قضايا الأسرة، ويحمل في حلقاته كثير من القيم، على رأسها كيفية تعامل الزوجة مع الزوج لحياة زوجية ناجحة.

مسلسل وبينا ميعاد

تطرقت أحداث «وبينا ميعاد» إلى كيفية معاملة الزوجة لزوجها، في ظل الأحداث اليومية، وما يتحمله الزوج من مشقة، وقالت إيناس علي، أخصائية الطب النفسي، خلال حديثها لـ«هُن»، في هذا الإطار، إنه يجب أن تعامل الزوجة زوجها بالحُسنى، حتى ينظر كلا منهما إلى الآخر على أنه الشخص المثالي بالنسبة له.

كيف أعبر عن امتناني لزوجي؟

وأضافت أن هناك بعض العبارات التي يجب أن تقدمها الزوجة لزوجها كنوع من الدعم، وتتمثل تلك العبارات في التالي:

«عشان أنت جمبي.. أنت سندي»

عبرت «علي»، أن شعور الزوج بأن الزوجة تقول هذه الكلمات الجميلة بشكل طبيعي لتعبر له أنه أجمل من يكون بجانبها ويساندها، يكون لها أثر على المدلولات النفسية على العقل والجسم، ما يؤول إلى حياة زوجية ناجحة، كما حدث في المسلسل.

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«أحبك على أي حال وفي كل وقت»

قول هذه العبارة دليل على أنها تحدث التحديات وتقبلت كل عيوب الحياة، وبمجرد سماع الزوج هذه الكلمة يشعر بالرضا، حتى وأن كان يوجد مشكلات أو مع ضغوطات الحياة اليومية، فبذلك زوجك يشعر بحبك في كل هذه الأزمات.

«أحب أن أكون معك.. أخبرني المزيد»

وأضافت أن هذه العبارة تحمل في طياتها أنها تريد معرفة تفاصيل يومه، وهذا أكثر ما يحبه الزوج حتى وأن كانت المشاركة وجدانية، وكل العبارات التي تحمل أنا معك، يكون لها نفس التأثير في قلب الزوج، لأنها تدل على المشاركة.

ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟

شعور الزوج بأن الزوجة تضحي من أجله، وتحاول أن تتطلع لراحته يشعره بالراحة، فأن يفهمك شخص ما من دون حاجة ويحاول أن يبقى بجانبك هو سر سعادة الحياة الزوجية بشدة، وسرعان ما سيشعر كلاكما بمزيد من الحب تجاه الآخر.

أنا أفهمك دون التحدث وأريد أن أبقى بجانبك

وأضافت أن التحدث إلى الزوج في أمور الحياة، وقول هذا حتى وأن كانت الأمور ليست بمعضلة هو ما يحبه الزوج ويجعل الحياة الزوجية في استقامة، خاصةً لسعي الزوجة تجاه زوجها في تحقيق راحته والتحدث إليه، مؤكدة بأن هذه الجمل تحدث احترام كبير من الزوج للزوجة.