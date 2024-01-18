لن تتوقع.. فوائد الكاكاو على صحة الذاكرة والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - الكاكاو هو مصدر غني لمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من التلف. كما أنه يحتوي على مركبات أخرى قد تحسن وظائف الدماغ، مثل الفلافونويدات ترتبط هذه المركبات بتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، والأندروفامينات وهذه المركبات لها تأثير مماثل للمواد الأفيونية.

وقد تساعد في تقليل التوتر والقلق، كما يمنع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك يحمي من تليف الكبد وداء السكري، وفقًا لما جاء في "إزفيستيا"

وتوضح الدكتورة تاتيانا زاليتوفا خبيرة التغذية المتخصصة في طب الأعشاب والدعم الغذائي في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الاسباب الرئيسية للوفيات في الدول المتطورة.

وتقول: "الكاكاو غني بمضادات الأكسدة، أي يحمي من الشيخوخة، وكذلك من تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية. وتقلل المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في الكاكاو من تراكم الصفائح الدموية، ما يساعد أيضا على منع احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. لذلك يمكن القول أن المشروب يطيل العمر".

وتوضح الطبيبة، إلى أن مضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في الكاكاو تعمل على تحسين الذاكرة والانتباه، التي تضعف مع تقدم العمر. وبالتالي فإن الكاكاو يزيد من القدرة على التعلم وتحمل النشاط البدني. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي مشروب الكاكاو على مكونات مفيدة لمن يعاني من اضطرابات في عمل الكبد.

وأضافت: "هناك أدلة على أن المواد الموجودة في الكاكاو تساعد المرضى الذين يعانون من تليف الكبد. بالطبع لن يكون المشروب علاجا، لكنه يمكن أن يبطئ تطور المرض. كما يمكن أن يكون الكاكاو جزءا مساعدا في العلاج المعقد لمختلف الأمراض التي تؤدي إلى تليف الكبد، مثل التهاب الكبد الفيروسي والكبد الدهني غير الكحولي".

ووفقا لها لما ذكرته، يساعد مشروب الكاكاو على الوقاية من داء السكري وبعض أنواع السرطان، ولكن يجب تناول المشروب من دون حليب وسكر 2-3 مرات في الأسبوع.