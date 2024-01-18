"عدو عينيك الخفي".. هل الإضاءة الليلية العالية سبب مشاكلات الرؤية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن تؤثر الإضاءة الليلية العالية على العينين، كما يؤدي التعرض المستمر للإضاءة الليلية العالية إلى مجموعة من المشاكل الصحية للعين.

وأوضح باحثون من كوريا الجنوبية أن المستويات العالية من الإضاءة الخارجية الاصطناعية ليلاً ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، وإن سكان المدن هم الأكثر تأثراً، بحسب "هيلث داي".

ويعتبر الضمور البقعي من الأسباب الرئيسية لفقدان البصر في الشيخوخة، وتظهر هذه المشكلة عادة بعد سن الـ 60.

كما أجريت الدراسة في جامعة جيجو، ووجد الباحثون أن سكان المناطق الأعلى في مستويات إنارة الشوارع في كوريا الجنوبية لديهم أكثر من ضعف احتمالات الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، مقارنة بمن يعيشون في المناطق ذات المستويات الأدنى.

وينشأ الضمور البقعي عندما يتدهور جزء من شبكية العين يسمى البقعة، وبمرور الوقت يبدأ الناس بفقد رؤيتهم المركزية، ما يجعل المهام الشائعة مثل القيادة أو القراءة صعبة.

كما ينصح الباحثون، باتباع أساليب الوقاية لحماية العين من هذه المشكلة، وذلك بالإقلاع عن التدخين، وتناول نظام غذائي متوازن، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وارتداء النظارات الشمسية