حسام موافي يحذر من المذاكرة في توقيت يفضله معظم الطلاب.. خطر على الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يذاكر بعض الطلبة طوال الليل، وينامون في ساعات النهار، دون الانتباه إلى أن هذه العادة، قد تدمر الصحة، وتأتي بنتائج عكسية تؤثر على الفهم والاستيعاب واستذكار الدروس، لذا يجب تجنب هذه العادة تمامًا، للحفاظ على الصحة، والمذاكرة الجيدة في الوقت نفسه.

ونصح الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطلبة بعدم المذاكرة في الليل والنوم بالنهار، لأن ذلك له مخاطر كبيرة على الجسم، قد تؤدي للإصابة بأمراض خطيرة، بسبب اتباع نظام مخالف لطبيعة الجسم الفسيولوجية، التي حددها الله في جسم الإنسان: «محدش من الطلبة يقعد يذاكر طول الليل، وينام طول النهار، لأن ده ضد الفسيولوجي اللي ربنا عمله».

حسام موافي يحذر من المذاكرة ليلا

حذر حسام موافي من المذاكرة بالليل، لأن مادة «الكورتيزون» الموجودة داخل الجسم، تنشط وتأخذ مستوى أعلى مع صلاة الفجر، وهي مادة مهمة لحيوية وفهم الطلبة، ولأعضائه التي تعمل من أجل مساعدته على المذاكرة، لذا فإن نقص هذه المادة، يكون مصحوبا بإعياء شديد: «المذاكرة تكون بالنهار، عشان الطالب يفهم ويستوعب كويس، لأن مادة الكورتيزون اللي بتساعده على كده، بتبدأ تنشط مع الفجر مش بالليل خالص».

أعراض تظهر نتيجة المذاكرة في الليل

كشف موافي، بعض الأعراض التي تظهر على الطالب، نتيجة المذاكرة في الليل والنوم بالنهار:

- قلة شهية الطالب وعدم إقباله على تناول الطعام.

- حدوث مشكلات في القلب.

- انخفاض مستوى ضغط الدم، ما يؤدي إلى الإصابة بالهبوط.

- قد تؤثر المذاكرة بالليل بشكل سلبي على الغدة الدرقية، وتؤدي إلى هبوط الجسم، وحدوث إعياء شديد، نتيجة نقص مادة الكورتيزون في الجسم، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.