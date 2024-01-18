طريقة عمل السبع بهارات في البيت زي العطار.. اعرفي التكات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلطة السبع بهارات من أهم المكونات التي تستخدمها كل ربة منزل لإعطاء نكهة شهية للأطعمة، ويمكن تجهيزها في البيت، لضمان جودتها ولتوفير في الميزانية، لذا نقدم لكم طريقة عمل السبع بهارات في المنزل بمكونات بسيطة ومتاحة في كل مطبخ.

طريقة عمل السبع بهارات في البيت

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، حضري البهارات في المنزل:

- فلفل أسود.

- كمون.

- الكزبرة.

- القرنفل.

- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

- قرفة.

- حبهان مطحون.

خطوات تحضير السبع بهارات:

- طريقة عمل السبع بهارات في المنزل، تبدأ من خلال تحميص جميع أنواع التوابل.

- ضعي التوابل في صينية.

- ادخلي التوابل الفرن.

- اتركي التوايل حتى تبرد ويتم طحنها في الخلاط.

- ضعي التوابل في برطمان واتركيها لتختلط معًا.

طريقة السبع بهارات على خطى الشيف شربيني

المقادير:

- ملعقتان من الحبهان المطحون.

- أربع ملاعق من القرفة المطحونة.

- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

- ملعقة صغيرة من البصل والثوم البودر.

- نصف كوب كزبرة جافة حب.

- ربع كوب من القرفة.

- ربع كوب من القرنفل.

- نصف كوب أعواد قرفة.

- ربع كوب قرنفل ناعم مطحون.

- نصف كوب من الفلفل الأسود المطحون.

- ربع كوب كزبرة مطحونة.

طريقة تحضير السبع بهارات:

نذكر لكم طريقة تحضير السبع بهارات:

- ضعي جميع التوابل في صينية بدرجة حرارة متوسطة لمدة 5 دقائق.

- اخرجي الصينية من الفرن، واتركيها لتهدأ ثم اطحنيها، لكي تحصلي على خليط ناعم، لإضفاء نكهة استثنائية ومميزة عليها.

ما الأكلات التي تستخدم فيها السبع بهارات؟

بحسب الشيف شربيني، فإنه يتم استخدام السبع بهارات لتكنيك مناسب في الأطعمة جمعيها من المقلية والمطبوخة والمشوية، وتُضاف أيضًا إلى الشوربة، إذ أن السبع بهارات تعطي نكهة رائعة للأطعمة، كما أنها تُضاف عادة للمأكولات التي تحتوي على بروتينات، وتعطي اللحوم نكهة مميزة ولذيذة.