مرتفع جوي يضرب البلاد لمدة 4 أيام.. تحذير من عادة شائعة مع تقلب الطقس

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلعب التقلبات الجوية، دورا رئيسيا في الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، بسبب تخفيف الملابس عند الشعور بارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، لذا يجب أن تنتبه الأمهات لتلم التغيرات، حفاظًا على صحة أطفالها، إذ تستمر الموجة الدافئة لعدة أيام، لكن الحرارة تعود للانخفاض مرة أخرى.

يقول الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«هن»، إن الأحوال الجوية شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية، لكن سيتغير ذلك ابتداءً من اليوم، بوجود ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، حتى يوم الأحد المقبل: «الفترة اللي فاتت كان فيه تغير في الطقس، بس من النهاردة هنلاقي استقرار شوية».

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

تشهد مختلف المحافظات ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وستزداد درجة أو درجتين كل يوم، مقارنة بالأيام الماضية، وستصل درجة الحرارة في محافظة القاهرة، يوم الأحد المقبل إلى 24 درجة مئوية، لوجود مرتفع جوي في الطبقات العليا، ووجود كتل هوائية دافئة، مما يؤدي إلى تلاشى فرص سقوط الأمطار، بحسب القياتي: «في موجة دافئة لسه مستمرة معانا لحد يوم الأحد الجاي، عشان كده هنحس بارتفاع في درجات الحرارة».

وتقل فرص ظهور الأمطار خلال الأيام المقبلة، على مختلف المحافظات، وتسيطر الشبورة المائية خاصة في الصباح، وتزداد كثافتها على المناطق الزراعية، بحسب عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

تحذير للأطفال من الطقس خلال هذه الأيام

نصح «القياتي» بعدم تخفيف الملابس، خاصة للأطفال ومن لديهم مناعة ضعيفة، لأن ما تشهده المحافظات خلال الفترة المقبلة، مجرد موجة دافئة، وستعود الحرارة مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية، أي أقل من 20 درجة، إلا أن الأجواء في الليل ستكون شديدة البرودة حتى في فترة الدفء.