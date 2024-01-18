اعملي شوربة العدس بالزبدة زي الشيفات.. مناسبة للشتاء وهتدفي ولادك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

إذا كنتِ تبحثين عن أكلة مناسبة للشتاء، اعملي شوربة العدس بالزبدة، فهي من الوجبات التي تساعد بشكل كبير على مد الجسم بالدفء، وإضافة مكون الزبدة لها يعمل على مدها بمزيد من الفيتامينات والفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم.

مناسبة للشتاء.. اعملي شوربة العدس بالزبدة بسهولة

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد» على «سي بي سي سفرة»، اعملي شوربة العدس بالزبدة بخطوات سهلة، كوجبة مناسبة للشتاء، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة

- نصف كيلو عدس أصفر.

- كوب شعرية.

- بصلة كبيرة مفرومة.

- نصف ملعقة من الكمون.

- 3 ملاعق زبدة كبيرة.

- بصلة كبيرة متوسطة الحجم.

- ربع كيلو جزر مبشور.

- طماطم مقطعة متوسطة.

- ملح وفلفل أسود وكمون.

- ماء مغلي.

- عيش.

طريقة التحضير:

- اغسلي العدس الأصفر بالماء وضعيه في إناء.

- احضري وعاء وضعي به ملعقة زبدة، وسخنيها على النار.

- ضيفي الثوم المفروم والعدس بعد غسله.

- ضعي ما سبق مع الطماطم والبصل، وقلبي جميع المكونات معًا حتى التجانس.

- يترك الإناء على نار هادئة حتى تنضج المكونات، وضيفي كمية مناسبة من الماء المغلي على نار متوسطة.

- خفضي درجة حرارة النار، واتركيه حتى تمام نضج المكونات.

- ارفعي الخليط من على النار واضربيه حتى يصبح سائلًا.

- ضعي البهارات من الملح والفلفل والكمون، وقلبي جميع المكونات معًا.

- في مقلاة على النار قطعي الخبز وحمصيه في الفرن، وقدميه ساخنة لأسرتك.

طريقة أخرى لتحضير العدس بالزبدة

اعملي شوربة العدس بالزبدة بطريقة أخرى، بالاعتماد على المقادير التالية:

- عدس أصفر.

- حبة من البطاطس.

- حبة من الجزر.

- ورق لورى.

- بصلة كبيرة مكعبات.

- ستة فصوص ثوم.

- بصلة كبيرة مفرومة.

- ملح وكمون وفلفل ورشة سكر.

- زبدة.

خطوات عمل شوربة العدس بالزبدة:

- لتحضير العدس بالزبدة، ضعي في وعاء عميق العدس والبصل والطماطم والثوم.

- ضعي على نار عالية المكونات حتى الغليان، وضعي الزبدة في وعاء على النار.

- ضيفي شرائح البصل الصغيرة واتركيها حتى تذبل.

- ضيفي الشعرية بعد أن يتم خفقه مع إضافة الماء.

- هدئي النار حتى الحصول على القوام المطلوب ونضج الشعرية، وقدميها لأولادك مع البصل أو العيش المحمص.

طريقة عمل العدس زي المحلات

المقادير:

- كيلو عدس أصفر.

- بصل.

- فص ثوم.

- حبة جزر.

- ملعقة صغيرة كمون ملح وفلفل.

طريقة تحضير شوربة العدس:

- احضرى حلة وضعي فيها زيت ثم شوحى البصل المفروم.

- ضيفي الثوم المفروم والكرات المفروم والجزر المقطع.

- ضعي مكعبات صغيرة حتى يتجانسوا وضيفى المياه.

- ضعى الملح والفلفل والكمون واتركي حتى تمام النضج.

فوائد شوربة العدس بالزبدة

أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ«هُن»، أن تناول شوربة العدس له كثير من الفوائد، فضلًا عن الحماية من الفيروسات المختلفة المنتشرة في فصل الشتاء، لما به من مضادات أكسدة تحمي الجسم من المواد الحافظة الضارة، وإضافة الزبدة بكمية مناسبة تعمل على إمداد العدس، بفيتامين «سي» الذي يعزز مناعة الجسم، ويحمي من الإصابة بنزلات البرد.