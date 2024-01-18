طريقة عمل كيكة العسل بمكونات اقتصادية.. وصفة سهلة بخطوات سريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بمذاق مثالي ومكونات اقتصادية بسيطة، يمكن لربات البيوت تحضير كيكة العسل، وإعداها بسهولة في المنزل، بدلًا من شرائها بمبالغ كبيرة، كما أنها مغذية جدًا للأطفال، لاحتوائها على العسل، لذا نقدمم طريقة عمل كيكة العسل.

طريقة عمل كيكة العسل

- 4 أكواب من الدقيق.

- 4 بيضات.

- كوب من الزبدة المذابة.

- كوب ونصف من السكر.

- كوب من العسل الأسود، أو يمكن استخدام العسل الأبيض، حسب المتوفر في المنزل، واستخدامه في طريقة عمل كيكة العسل.

- 2 باكيت من البيكنج بودر.

- ملعقة كبيرة من القرفة، ويمكن إضافة أي نوع من البهارات مثل الزنجبيل.

- فانيليا.

- رشة ملح.

طريقة عمل كيكة العسل بالخطوات

الخطوة الأولى في طريقة عمل كيكة العسل، تتمثل في خلط المقادير السائلة مع بعضها، مثل الزبدة والسكر، حتى يندمجوا جيدًا، ثم وضع البيض، ولا بد من أن يكون في درجة حرارة الغرفة، وتضاف الفانيليا للتخلص من رائحة البيض، غير المستحبة لدى كثيرين، ثم يقلب الخليط جيدًا، حتى نحصل على قوام سائل بدون أي تكتلات أو حبيبات صغيرة، ويمكن خلط هذه المكونات في الخلاط، للحصول على قوام ناعم.

الخطوة الثانية بإضافة العسل الأبيض أو العسل الأسود ويقلب جيدا، ثم يضاف الدقيق مع البيكنج بودر مع رشة الملح، مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام وسط، ويوضع في صينية أو قوالب فويل أو قوالب ورقية على شكل كب كيك، ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتى تنضج تمامًا، ويمكن تقديمها مع رشة سكر بودرة أو القليل من العسل الأبيض.