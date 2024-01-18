واقعة صادمة - مديرة مدرسة تجبر الطلاب على أمر غير متوقع.. لن تصدق ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أثارت واقعة غريبة استياء الكثيرين، إذ أجبرَت مديرة مدرسة "مولانا آزاد الإنجليزية النموذجية" في مدينة حيدر أباد الهندية، التلاميذ على تنظيف المراحيض ومسح الأرضيات في المدرسة، فضلاً عن القيام بأعمال التنظيف في منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي.

رغم تحذيرات أولياء الأمور، المديرة لم تستجب لمخاوفهم، قائلًة: "ليس لدينا أي عامل تنظيف"، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

لم تكتفِ السيدة التي تُدعى جوهرة جابين بإجبارهم على تنظيف المراحيض في المدرسة، وإنما أجبرتهم أيضًا على تنظيف منزلها، ما أثار غضب الوالدين.

وقال أحد المسؤولين ويُدعى جاويد كارانجي: "بعد تلقي شكوى ضد المديرة، توجهت فورًا إلى المدرسة للتحقيق في الواقعة".

بينما أكد محمد جميل، والد أحد الطلاب، أن ابنه أُجبر على تنظيف المدرسة، وكذلك منزل المديرة، وقدم شكوى إلى الشرطة مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها

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