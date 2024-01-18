مشاريع للسيدات من المنزل.. أرباحها تصل إلى 50 ألف جنيه بشرطين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الخروج إلى سوق العمل لا يناسب كثير من السيدات، ومع مسؤوليات الحياة ترى بعضهن، أنهن يجب أن يمتلكن مشروعهن الخاص، حتى يكن قادرات على أدام المهام المنزلية ورعاية الأطفال، ما يدفعهن للبحث عن مشروعات منزلية، ومجالات للعمل تساعدهن على زيادة الدخل

مشروعات صغيرة ناجحة من البيت

تقول الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى، لـ«هُن»، إن اهتمام السيدات بالدخول في مشروعات من المنزل، أمر مهم، إذ أن ذلك يدفع عجلة الدخل: «يوجد عدة مشروعات يمكن بدئها بمعدات بسيطة، ما يحقق أضعاف الأموال».

وهو ما اتفقت معه سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي، خلال حديثها لـ«هُن»، موضحة أنه من المهم أن تفكر السيدات في بدء مشروعات خاصة بهن، مؤكدة أن التقنيات الرقمية والتجارة الإلكترونية ساهمت في مساعدة السيدات على العمل في كل المجالات.

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مشروع مربح من البيت

قدمت هدى الملاح، عددا من المشروعات المربحة، يمكن بدء العمل بها من المنزل، وتتمثل في التالي:

مجال السوشيال ميديا:

أوضحت خبيرة دراسات الجدوى، أنه عن طريق إنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن العمل على سبيل المثال في مجال البيع الأونلاين، وهذه واحدة من أسهل الطرق، تستخدمها عديد من النساء الناجحات، لكن يجب تعلم كيفية الترويج، مع تعلم أسس استغلال العنصر البصري، وإتقان التصوير والإضاءة.

تعليم اللغات للطلاب:

تعلم أي لغة يفيد السيدات في حياتهن، من خلال الدورات التدريبية المجانية، إذ يمكن بعد ذلك تعليمها لمختلف الطلاب، ويجب التسويق لتلك الدورات من خلال الإنترنت، لكي تستقطب الجمهور الباحث عن اللغات عبر الإنترنت.

العمل في مجال التجميل:

أضافت هدى الملاح، أن المرأة تهتم كثيرًا بمظهرها الخارجي، ويمكنها أن تخلط هذا بمجال العمل، من خلال بيع أدوات المكياج، فالعمل بالمجال الذي تحبه، يمنحها فرصة أكبر لتفهم العمل ومواكبة اهتمام السيدات بالحفاظ على جمالهن، ما يعد عاملًا مهمًا لإنجاح المشروع.

تعليم المشغولات اليدوية:

من لديها الخبرة في الأشغال اليدوية، وتعلم الكروشية، وما إلى ذلك، يمكنها أن تحول خبراتها لمشروع يدر عليها دخلا، من خلال تعليم الآخرين لتلك المهنة.

وأشارت خبيرة دراسات الجدوى، إلى أن هذه المشروعات لا تتطلب مبالغ كبيرة، إذ يُمكن تنفيذها بشكل بسيط من المنزل، وسيعود الربح عليها بالضعف، ويتراوح مكسبها ما بين 30 و50 ألف جنيه في الشهر، بشرط أن تتم بكثافة إنتاجية وترويج صحيح.