قصة انفصال صلاح ذو الفقار عن شادية.. ضياع حلم «دلوعة السينما» السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حب من نوع خاص جمعت بين «الرجل الوسيم» الفنان صلاح ذو الفقار، و«دلوعة السينما» الفنانة شادية، ليقدما معا ثنائيًا ناجحًا في عديد من الأعمال السينمائية، التي نالت إعجاب الجماهير، ليتزوجا بعد قصة حب شهد عليها الوسط الفني، لكن الزيجة لم تستمر، فما سر الطلاق؟ سؤال نجيب عليه بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل.

لماذا انفصلت شادية عن صلاح ذو الفقار؟

بعد انفصال الفنانة شادية عن زوجها الفنان عماد حمدي، التقت بصلاح ذو الفقار، وفي فيلم «أغلى من حياتي» تكللت قصة حبهما بالزواج، وعاش الثنائي حياة سعيدة، ولم يعكر صفوها شيء، إلا أن ضياع حلمها في الإنجاب وتأثيره على نفسيتها، إذ كانت قد حملت في جنين لمدة 5 أشهر، لكنها تعرضت للإجهاض، لينفصلا بعدها.

ظلت شادية تحلم بمولود يرافقها، واعتبرت الأمومة أمنيتها في الحياة، وكتبتها بخط يدها عبر صفحات الجرائد: «الأمنية التي لم يعرفها عني الناس، ولم أتخل عنها، هي أنني أتمنى أن يكون عندي دستة من الأطفال، عندما أبلغ سن الخمسين».

لقاء بين شادية وصلاح ذو الفقار

وفي لقاء نادر، تحدثت شادءة عن كثير من صفات صلاح ذو الفقار، قائلة: «بيتكلم كتير جدًا في تليفون الشغل، وبيتأخر، كل مرة بلبس واستناه على باب الأسانسير، لأنه بيحب الترتيب والنظام جدًا، وفيه عيب خطير أوي، هو أنه بيغني وصوته وحش أوي»، ليرد: «حقيقي كل واحد بيغني لمزاجه، وأنا مراتي مطربة، يوميًا بتغني، فبحب أسمعها أنا كمان وأغني».

كم عدد زوجات صلاح ذو الفقار؟

في عام 1947 تزوج صلاح ذو الفقار من نفيسة بهجت، وهي أم أبنائه المهندس أحمد والمحامية منى، وتم الانفصال للخلافات الزوجية، ثم تزوج من الفنانة زهرة العلا خلال تصوير فيلم «رد قلبي»، بعد أن طلب أن يتزوجها في الحقيقة، لكنه الزيجة انتهت بعد عام من دون أي خلافات، وكانا معروفان بقصة حبهما، كما تزوج من بهيجة مقبل من خارج الوسط الفني، وهذه أكثر فترة زواج إذ دامت 18 عامًا، حتى وفاته، بحسب ما كشفت ابنته منى ذو الفقار، في إحدى اللقاءات السابقة.