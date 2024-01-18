بـ10 جنيهات فقط.. أكلة سهلة وسريعة تحمي من السرطان ومرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السرطان مرض يصيب الملايين حول العالم، ولا يوجد علاج واحد للسرطان، ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد في إطالة عمر المريض وتحسين نوعية حياته.

وتوجد العديد من الخضروات الصحية التي تسهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان، ولعل أبرزها الباذنجان الذي لا يكلف أكثر من 10 جنيهات، وفقًا لموقع "hindustantimes".

تأثير الباذنجان على الخلايا السرطانية

يتمتع نبات الباذنجان بمجموعة من المركبات النشطة بيولوجيًا، التي تساعد على مكافحة الخلايا السرطانية.

كما ثبُت أن مركب سولاسودين رهامنوسيل جليكوسيدات الموجود في الباذنجان، يسهم في موت الخلايا السرطانية ويقلل من تكرار أنواع معينة من السرطان.

فوائد أخرى لتناول الباذنجان

وتوجد عدة فوائد أخرى لتناول الباذنجان، تشمل:

- يؤدي إلى تسهيل عملية الهضم، نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من الألياف.

- كما أنه مصدر غني بالماغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والنحاس المهمة لتحسين صحة كثافة العظام.

- منخفض السعرات الحرارية، ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

- إضافة الباذنجان إلى نظامك الغذائي يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، ومادة البوليفينول.

الباذنجان غني بالإنثوسيانين، وهو نوع من الصبغات ذات خصائص مضادة للأكسدة، تحمي الخلايا من التلف.

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