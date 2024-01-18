قضية مهمة ناقشها "وبينا ميعاد".. كيف تحمي طفلك من مشاهدة اللقطات الإباحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

بمجرد أن أُذيعت أولى حلقات مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، تصدر "التريند" ومحركات البحث "جوجل"، ويشارك في بطولته الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، مدحت صالح، بسمة.

وناقشت الحلقة الأولى مخاطر مشاهدة الأطفال للإباحية، وكيف يمكن أن تؤثر سلبًا على نموهم وتطورهم.

وفي السطور التالية، نوضح مخاطر مشاهدة الأطفال المواقع الإباحية، وبعض الطرق التي يمكن للوالدين اتباعها للتغلب على هذا الأمر، وفقًا لما ورد في موقعي " cyberpurify"، و"lifetoday".

المخاطر:

- يؤدي التعرض لمحتوى غير مناسب لعمرهم، إلى تشويه مفهومهم عن العلاقات الجنسية.

- مشاهدة المواد الإباحية بشكل متكرر تؤدي إلى الإدمان، ويحدث ذلك لأن المواد الإباحية تطلق الدوبامين في الدماغ، وهو مادة كيميائية ترتبط بالشعور بالمتعة.

ومع تكرار التعرض لهذه المواقع، ينخفض حساسية الدماغ للدوبامين، ما يعني أن الطفل يحتاج إلى المزيد من المواد الإباحية للشعور بالسعادة.

- يسبب مشاهدة هذه المواقع إلى فقدان الطفل لحساسيته وتعاطفه مع النساء، ما قد يؤثر سلبًا على علاقاته معهن في المستقبل.

- يمكن أن يؤثر أيضًا على سلوكه الجنسي في المستقبل، نظرًا للتعرض المستمر للمواد الإباحية.

- كما أنها تُزيد خطر إصابة طفلك بانخفاض التركيز والانتباه، بالإضافة إلى، صعوبة التركيز على الدراسة والتعلم.

وهناك عدة طرق لحماية طفلك من المواقع الإباحية، وتشمل:

1. يجب على الآباء وضع قيود على استخدام الإنترنت لطفلك عن طريق وضع رمز مرور على الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، وتحديد المواقع التي يمكن للطفل الوصول إليها.

2. راقب أنشطة طفلك عبر الإنترنت، وابحث عن أي علامات تدل على أنه يشاهد المواقع الإباحية.

3. يُوصى الوالدين جمع الهواتف المحمولة ليلاً، والسماح لأطفالك بقضاء وقتهم في الأنشطة المفيدة التي تساعدهم على إعادة شحن طاقتهم.

4. تحدث إلى طفلك عن المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها عند مشاهدة المواقع الإباحية.

5. يمكن حماية أطفالك من المحتوى الضار عبر الإنترنت من خلال فحص هواتفهم من حين لآخر، ومناقشة سبب قيامهم بذلك بشكل صادق.

6. كن قدوة جيدة لطفلك من خلال عدم مشاهدة المواقع الإباحية بنفسك.

7. وضع أجهزة الكمبيوتر في أماكن مفتوحة يُسهل على الآباء مراقبتها، وتجنب وضعها في غرف النوم حيث يمكن للأطفال الوصول إليها دون رقابة.

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