سيدة تكتشف إصابتها بالسرطان بعد ظهور هذه العلامة في عينيها.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتشفت أمريكية إصابتها بنوع سرطان نادر بعد ظهور علامة غريبة، في عينها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، شخص طبيب إصابة المرأة من ماساتشوستس بالولايات المتحدة، بنوع سرطان نادر بعد زيارة طبيب العيون الخاص بها.

كانت إليانور ليفين، التي كانت تبلغ من العمر 26 عامًا في ذلك الوقت، تخضع للاختبار لمعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى نظارات القراءة عندما اكتشف الأطباء ورمًا كبيرًا في شبكية عينها.

وقالت: "في البداية، كنت في حالة ذعر تام، أنا لا أرتدي النظارات بانتظام، لم ألاحظ أي أعراض غريبة".

إن حالة ليفين هي مجرد واحدة من حالات كثيرة تشير إلى ارتفاع غامض في معدلات الإصابة بالسرطان لدى الشباب، وتحديداً أمراض مثل سرطان القولون والزائدة الدودية.

إصابة السيدة بسرطان الجلد

وحدد الأطباء مرض المرأة على أنه سرطان الجلد في العين، وهو نوع من السرطان يتطور من الخلايا الصباغية، وهي الخلايا التي تنتج الميلانين - وهو الصبغة التي تعطي الجلد والشعر والعينين لونها.

في حين أن الورم الميلانيني عادة ما يؤثر على الجلد، ويظهر على شكل شامات بنية، إلا أنه يمكن أيضًا العثور على الخلايا الصباغية في العينين.

يمكن أن يؤثر الورم الميلانيني العيني على أي جزء من العين، على الرغم من أنه يوجد بشكل شائع في الطبقة الوسطى من مقلة العين، وهي الطبقة العنبية، التي تحتوي على الجزء الملون من العين المعروف باسم القزحية.

وتشمل الأعراض تغيرًا في شكل أو حجم حدقة العين، وتغيرات في موضع مقلة العين أو حركاتها، وانتفاخ العينين، وبقع داكنة على القزحية، وأضواء وامضة في مجال الرؤية، وضبابية الرؤية.

فقدان الرؤية المحيطية في عيني اليسرى

كانت أعراض السيدة ليفين خفية للغاية لدرجة أنها لم تلاحظها حتى التقت بطبيبها، وقالت: "كنت أعاني من بعض فقدان الرؤية المحيطية في عيني اليسرى، وكنت أعاني من بعض الصداع في الجانب الأيسر، قبل ذلك، لم ألاحظ أي أعراض على الإطلاق".

على الرغم من أنه يتم تشخيص إصابة ما يقرب من 100 ألف أمريكي بالورم الميلانيني كل عام، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، إلا أن الورم الميلانيني العيني أكثر ندرة.

في نوفمبر 2022، بدأ الأطباء في علاج ليفين بالعلاج بحزمة البروتونات، هذا نوع من الإشعاع يستخدم جزيئات تسمى البروتونات بدلاً من الأشعة السينية، الهدف هو استهداف الأورام بشكل مباشر أكثر دون الإضرار بالأنسجة المحيطة.

ومنذ بدء العلاج، لم تظهر فحوصات ليفين أي علامة على الإصابة بالسرطان، ومع ذلك، ستحتاج إلى مواصلة العلاج لمدة خمس سنوات، والذي يتضمن تلقي حقن العين لإبطاء ومنع المزيد من فقدان البصر، وفقدت حتى الآن حوالي نصف الرؤية في عينها اليسرى.

وقالت ليفين: "ما زلت أعيش لحظات وليالي صعبة، أبكي حتى أنام، خائفة مما يخبئه المستقبل، أحيانًا أشعر بالغضب، لأن هذا قد حدث لي، كونك شابة مصابة بالسرطان كان أمرًا غريبًا للغاية، خاصة مع وجود سرطان نادر لم يسمع به أحد من قبل".

ومع ذلك، أشارت أيضًا إلى أن هذه التجربة جعلتها أكثر امتنانًا وذكّرتها بعدم أخذ أي شيء على أنه أمر مسلم به "إن أصعب عقبة يجب التغلب عليها هي تحطيم الاعتقاد الخاطئ بأن مستقبلي كان يمكن التنبؤ به بطريقة أو بأخرى، أعتقد أن معظم الناس (وخاصة الشباب) يقنعون أنفسهم بهذا، لكن هذا ليس صحيحا، ليس لدينا أي فكرة عما يمكن أن يحدث لنا، سواء كان جيدًا أو سيئًا، والأمر أصبح أكثر وضوحًا بالنسبة لي الآن من أي وقت مضى."

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