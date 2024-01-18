استبعديها فورا.. كيف تكتشفين البطاطس المصابة بميكروب العفن البني الخطير؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

البطاطس ذات العفن البني، تكون مصابة بالبكتيريا، وبحسب «مركز مكافحة السموم» فإنها عبارة عن مرض فطري يصيب ثمارها، بسبب المبيدات الحشرية والآفات، وقد لا تتوافق في تلك الحالة مع اشتراطات الصحة النباتية للأطعمة التي تتناولها الأسرة، ولخطورة ذلك المرض، أنشأت الحكومة مركزا خاصا لمكافحة العفن البني في البطاطس في منطقة الدقي بالجيزة، فما طبيعة هذا المرض؟

ما العفن البني في البطاطس؟

العفن البني من الأمراض البكتيرية، وبحسب حديث الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، لـ«هُن»، فإن البطاطس ذات العفن البني يجب الحذر منها واستبعادها من الثمار فور رؤيتها، وعدم تناولها، نظرا لخطورتها على الصحة، بسبب إصابتها بتعفن «الفيوزاريوم الجاف»: «خطورته تكمن في أنه يترك عادةً منطقة غائرة داكنة على السطح الداخلي، مما قد يؤثر على حب البطاطس»، كما أنها توجد أيضا في أكياس الشيبس التي تباع في المحلات التجارية.

ما العفن الحلقي في البطاطس؟

وفقًا لما أوضحه أحمد محمد، المهندس الزراعي، في حديثه لـ«هُن»، فإن التربة قد تُبطل مفعول السموم، وقد يقل تركيزها في الجسم، لكن ميكروب العفن البني في البطاطس في حد ذاته مرض تسببه البكتيريا، ولا يوجد علاج له حتى الآن، ويكون بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل للنباتات، ويسمى أيضًا بالعفن الحلقي: «قد يحتوي على مستويات عالية من السموم، وبيأثر على جودتها».

ويركز مركز مكافحة العفن البني في البطاطس بالدقي، على فحص الشحنات الواردة للتأكد من خلوها من مسببات العفن البني، ويتم إدارة المحاصيل والتحكم في الرطوبة واختيار السلالات المقاومة، كما تم التوافق مع اشتراطات الصحة النباتية، لضمان منتج مصري عالي الجودة وخالي من الأمراض.