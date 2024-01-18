طريقة سحرية لتنظيف شفاط المطبخ في 5 خطوات.. هيرجع زي الأول

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتاج ربة المنزل بشكل مستمر إلى شفاط المطبخ، للتخلص السريع من الروائح الكريهة في كل مرة تطهي فيها الطعام، لكن مع الوقت تتراكم الدهون والزيوت عليه، بالتالي يصعب إزالتها بسهولة، ما يؤدي إلى خفض جودته في إدخال الهواء النقي إلى المطبخ.

لذا نستعرض أسرع طريقة للتخلص من الشحوم المتراكمة في أطراف شفاط المطبخ، والحصول على تهوية جيدة للمنزل، بحسب موقع «studiosuits».

طريقة للتخلص من دهون شفاط المطبخ

المكونات:

كوب من الخل.

1 كوب من كربونات الصوديوم.

نصف كوب من جل للتنظيف.

ربع كوب من ملح الطعام.

ماء ساخن للتنظيف.

فرشاة تنظيف.

قطعة من السلك.

خطوات إزالة شحوم شفاط المطبخ

الخطوة الأولى: يجب على ربة المنزل أن تفك قطع الشفاط حتى تنظيفها بسهولة.

الخطوة الثانية: إحضار وعاء واسع به كمية من الماء الساخن، ثم وضع المكونات السابق ذكرها فيها لتنظيفه، مع ترك المزيج على أطراف الشفاط لمدة ساعة على الأقل.

الخطوة الثالثة: سيعمل الخليط على تفتيت الدهون والزيوت المتراكمة في شفاط المطبخ.

الخطوة الرابعة: بعد مرور ساعة، يجب التحلص منها بالماء، ثم غسلها بالسلك أو فرشاة من السلك، لغسل كل الزوايا والأماكن.

الخطوة الخامسة: بعد التخلص من غسلها، يجب تجفيفها بقطعة من القماش وإعادتها وتركيب القطع مرة آخرى.