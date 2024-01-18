فتاة تطلب الطلاق بعد 48 ساعة من زفافها لسبب لا يصدق.. ماذا فعل عريسها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غير معتادة، قررت عروس طلب الطلاق بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافها، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في بريطانيًا، حول ما يدفع سيدة إلى التخلص من الحياة الزوجية التي لم تبدأ بعد، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة mirror البريطانية.

الزوج يحرج عروسه أمام المعازيم

عاشت العروس لحظات محرجة خلال حفل زفافها، وسط العائلة والأقارب والأصدقاء، لأن زوجها لم يحترم طلبها، لأنها رأت في حفلات زفاف سابقة أن العريس ينشر مقطع فيديو يعتقد أنها "مزحة" ولكنها تحرج زوجته.

العروس أخبرت زوجها أنها في حالة تعرضت لأمر كذلك ستنفصل، وبالرغم من وعده بعدم القيام بشيء كهذا، فإنه تجاهل الوعد في ليلة زفافهما.

وفوجئت العروس بنشر مقطع فيديو لهما خلال حفل زفافهما على شاشة عرض كبيرة، وكان يحمل صورا محرجة لها، ولم ينته الأمر هنا، وإنما وضع وجهها بأكمله داخل الكعكة، ودمر مكياجها وفستان الزفاف، وكانت أصوات الضحكات تتعالى بين المعازيم.

أهم صورة لحفل الزفاف داخل الكعكة

وكان المصور التقط صورة لها وهي في هذا الوضع المحرج، وأعلن العريس أن تلك الصورة ستكون الصورة الأهم في زفافهما، ما دفعها إلى صفع العريس وهي تبكي، وبالرغم من اعتذار زوجها لها أمام الجميع إلا أنها لم تكن بحالة جيدة.

وقدمت العروس طلب طلاق بعد مرور 48 ساعة من زفافها، وبالرغم من أن العائلتين ذكروا أن إنهاء الزفاف بسبب مزحة أمر غير مرغوب به، فإنها كانت مصممة على قرارها، لأنها ترى أنها لن تستطيع الوثوق به أو تصديقه مرة أخرى.

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