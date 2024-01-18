فتاة بالغة تتصرف كرضيع وتنفق مبالغ كبيرة على الحفاضات.. ما السر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أثارت فتاة بالغة من الساحل الشرقي بالولايات المتحدة الأمريكية، جدلًا واسعًا، بعد ظهورها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكانت التساؤلات تدور حول السبب الذي يدفع امرأة بالغة تتصرف كطفل رضيع، وذلك وفقَا لما ذكره موقع mirror البريطاني.

اعترفت الفتاة التي تدعى بيجي ميلر، أنها تنشئ محتوى مرئيا حقيقيا على موقع يوتيوب للتواصل مع الأطفال، وتعمل بدوام كامل حتى تتمكن من تحقيق أرباح.

تضع مصاصة زجاجة الحليب داخل فمها في الفيديوهات

كما تنفق مبلغا ضخما على الحفاضات للحفاظ على نمط حياتها كطفلة، وقيمته 230 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل (9 آلاف و60 جنيها مصريا)، كما أنها تلعب بألعاب الأطفال، وتضع مصاصة زجاجة الحليب داخل فمها في الفيديوهات حتى تشبه الرضع في كافة التفاصيل.

وذكرت ميلر أن ذلك بمثابة عمل، وليس له علاقة بحياتها اليومية، بالرغم من الأشخاص التي تشكك في ذكائها ولكنها لا تهتم بالآراء المحبطة، وأنها تشعر بالسعادة حول ما تعمل وخاصًة أن تلك الألعاب مرتبطة بطفولتها، وذلك أهم ما تسعى إليه، كما أن هذا العمل يساعدها على سداد نفقاتها ويجعلها قادرة على تلبية احتياجاتها.

خطيبها يدعمها فيما تفعله

وعن حياتها الشخصية، كشفت أنها على علاقة عاطفية مع شخص لمدة 5 سنوات، وهو خطيبها ويدعمها في المحتوى التي تقدمة، وذلك يشعرها بسعادة كبيرة، لأنه من أحد الأسباب التي جعلتها تستمر في تقديم هذا المحتوى لمدة 5 أعوام، بداية من 2019 إلى الوقت الحالى.

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