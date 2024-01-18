واقعة صادمة.. زوجان يجدان مفاجأة في منزل أحلامهما بعد استئجاره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة، قرر زوجان استئجار منزل يعيشان فيه حياة سعيدة معا لأول مرة، وعثرا عليه عبر واحد من أكبر المواقع في المملكة المتحدة ويدعى "GumTree"، الذي وجدا فيه منزل أحلامهم، ولكن مع مفاجأة غير متوقعة، حسب ما ذكرته صحيفة "mirror" البريطانية.

انبهار الزوجين بالمنزل

ورغب الزوجان في العثور على منزل قريب من عملهما ونشرا هذا على الموقع المذكور أعلاه، وتفاعل معهما العديد من الملاك، و لفت هذا المنزل انتباههما وتواصلا مع صاحب المنزل على "واتساب"، وأرسل باقي صور المنزل التي أعجبتهما أكثر، حيث يحتوي على غرف ومطبخ وشرفة كبيرة وحديقة.

وقالت الزوجة التي تدعى إيمي دا كروز، وزوجها ماثيو مورجان، إن المالك أخبرهما أنه انتقل مؤخرًا لمنطقة بعيدة، لذا يجب دفع مبلغ تأمين، فمات كان من الزوجين اللذين لم يشاهدا المنزل بعد ولكنهما كانا متلهفين للعثور على مكان أحلامهما، إلا دفع دفعتين بقيمة 300 جنيه إسترليني، أي ما يعادل (11 ألفا و812 جنيها مصريا)، معتقدين أنهما سيحصلان على الوديعة إذا لم يعجبهما المنزل، وطلب منهما أيضًا مبلغ 500 جنيه استرليني أي ما يعادل (19 ألفا و687 جنيها مصريا) لأول إيجار وأرسل عقد ايجار لهما، لذا لم ير الزوجان أن هناك أمر غير صحيح أو سبب يجعلهما يشعران بالشك.

مفاجأة تنتظر الزوجين في منزل الأحلام

وخلال زيارتهما للمنزل لأول مرة، وجدا رجلا مسنا متقاعدا يبلغ من العمر 99 عامًا، يعيش داخل المنزل بالفعل وهو مالكه الحقيقي، ولم يكن لديه فكرة عن أن منزله طُرح بشكل خاطئ في سوق الإيجار، ولم يتمكنا من التواصل مع المؤجر.

وعبرت إيمي عن غضبها الكبير حول ما حدث، وقالت: "لن نفعل شيئًا كهذا مرة أخرى أبدًا، من الآن فصاعدًا، سنتعامل فقط مع شركات إدارة العقارات ولن نتبرع أبدًا بالمال قبل التأكد، وشعرت بالحزن لأننا وضعنا قلوبنا في هذا المكان، واعتقدنا أن هذا سيكون منزل عائلتنا".

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