كيف تساعدين رضيعك على النوم؟.. الحل في الضوضاء البيضاء

القاهرة - سمر حسين - ماما

محاولة الرضع للخلود إلى النوم من الأمور التي قد تشكل صعوبة لهم خاصة في الأشهر الأولى من الولادة، وخلالها تعاني العديد من الأمهات من مشكلة مساعدة صغارهن على النوم سريعا، وهو ما يدفعهن للبحث عن وسائل للتغلب على هذا الأمر، التي من أبرزها ما تعرف بالضوضاء البيضاء.

ما هي الضوضاء البيضاء؟

حسب ما ذكر موقع «هيلث لاين» الطبي العالمي، فإن الضوضاء البيضاء هي الأصوات التي تحجب الأصوات الأخرى التي قد تحدث بشكل طبيعي في البيئة.

ويمكن استخدام هذه الأصوات للمساعدة في التشجيع على النوم، وقد تشمل أصوات الغابات المطيرة أو أصوات الشاطئ الهادئة، وأصوات بعض الأجهزة الكهربائية في المنزل.

كيفية مساعدة الرضيع على النوم

تكشف الدكتورة ريهام المهدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال تصريحاتها لـ«هن»، عن طرق يمكن للأمهات اتباعها لمساعدة الرضع على النوم سريعا في الأشهر الأولى من الولادة.

- استخدام ما تعرف بالضوضاء البيضاء، عبارة عن تشغيل أصوات محددة للرضع تتميز بإيقاع يساعد الصغار على النوم والعمل على شعورهم بالاسترخاء، ومن بين تلك الأصوات، صوت المكنسة الكهربية، صوت الخلاط الكهربي، صوت الغسالة الكهربية، صوت الماء.

- العمل على إشباع الرضيع في الليل حتى يشعر بالراحة.

- تحديد روتين يومي للرضيع لمساعدته على الخلود للنوم سريعا.

- تنويم الرضيع في ضوء خافت وتشغيل أصوات تساعده على الاسترخاء.

- تعويد الرضيع على النوم في وقت محدد يوميا.