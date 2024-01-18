في الشتاء.. احذر هذا ما يحدث لقلبك عند شرب كميات أقل من الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الجفاف في الشتاء يؤثر على القلب، فيمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وحصوات الكلى، لذا من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم والتعرف على علامات الجفاف، مثل جفاف الفم والدوخة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أمراض القلب الحالية.

كيف يؤثر شرب كميات أقل من الماء في الشتاء على قلبك؟

الجفاف في الشتاء يؤثر على القلب

من الشائع أن الجفاف يشكل مصدر قلق في المقام الأول خلال الأشهر الأكثر حرارة، ولكن من المهم بنفس القدر الحفاظ على الترطيب المناسب خلال أيام الشتاء الباردة، بحسب timesofindia.

يشكل الماء ما يقرب من 60% من وزن الجسم وهو ضروري لصحتك والعديد من العمليات الفيزيائية الرئيسية، والحفاظ على التوازن، ونقل العناصر الغذائية، والحفاظ على ترطيب الأنسجة والأعضاء.

يمكن أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من الماء إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحصى الكلى والتهابات المسالك البولية والإمساك والجفاف.

خلال فصل الشتاء، يمكن أن يؤثر الجفاف بشكل خفي على وظائف القلب، ما قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل القلب والأوعية الدموية بسبب عدة عوامل مترابطة.

انخفاض الإحساس بالعطش

كثيرًا ما يعاني الناس من العطش في الطقس البارد أقل مما يشعرون به في الطقس الأكثر حرارة، قد يؤدي انخفاض الشعور بالعطش إلى شرب كمية قليلة جدًا من الماء، ما قد يؤدي إلى الجفاف.

الهواء الجاف وزيادة فقدان الماء

يميل الهواء الشتوي إلى أن يكون أكثر جفافًا، خاصة في الداخل حيث تزيد أنظمة التدفئة من جفاف البيئة، يمكن أن يؤدي هذا الهواء الجاف إلى تسريع فقدان الجسم للماء من خلال التنفس والجلد، ما يساهم في الجفاف حتى بدون ممارسة نشاط بدني قوي.

آثار انخفاض درجة الحرارة

يقول الدكتور أميت بوشان شارما، مدير ورئيس وحدة أمراض القلب، في مستشفى الهند: "لحفظ الحرارة وتنظيم درجة حرارة الجسم، ينقبض الجسم الأوعية الدموية في الجلد عندما يصبح باردًا، وهذا الانقباض يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويضع المزيد ضغط على القلب."

يمكن أن يكون لجفاف الماء تأثير سلبي على صحة قلبك

لزوجة الدم: يمكن أن يصبح الدم أكثر سمكًا وأكثر لزوجة عند استهلاك كميات أقل من الماء، ونظرًا لصعوبة ضخ الدم الكثيف، يجب على القلب ضخ الدم بقوة أكبر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والتسبب في إجهاد القلب.

معدل ضربات القلب وحجم السكتة الدماغية: يمكن أن يؤدي الجفاف إلى زيادة معدل ضربات القلب للحفاظ على النتاج القلبي، في الوقت نفسه، قد ينخفض حجم السكتة الدماغية (كمية الدم التي يتم ضخها لكل نبضة قلب)، مما يزيد من الضغط على القلب.

اختلال توازن الإلكتروليتات: يؤدي الجفاف إلى اختلال توازن إلكتروليتات البوتاسيوم والصوديوم، وهو أمر ضروري لوظيفة القلب الصحية، يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب، بسبب اختلال التوازن في بعض الشوارد الكهربائية.

زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم: يؤدي الجفاف إلى زيادة سماكة الدم، مما يزيد من خطر تكوين الجلطات. يمكن للجلطات الدموية أن تسد الشرايين، مما يسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

نصيحة مهمة

يحتاج الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب الحالية إلى توخي الحذر بشكل خاص خلال فصل الشتاء، حتى لو لم يشعروا بالعطش، يجب أن يظلوا رطبين جيدًا، ويجب عليهم الموازنة بين التدفئة الداخلية والرطوبة لتجنب فقدان الكثير من الماء.

من المهم مراقبة استهلاك السوائل طوال الأشهر الباردة والتعرف على العلامات التحذيرية للجفاف، والتي تشمل جفاف الفم، وانخفاض كمية البول، والدوخة.

يوصى دائمًا بطلب المشورة الطبية بشأن استراتيجيات الترطيب المناسبة والمصممة خصيصًا لحالتك الصحية.

اقرأ أيصًا

واقعة صادمة - رجل يمشي عاريا في عز النهار بالجوارب فقط.. لن تصدق ما حدث

5 أبراج تخاف على نفسها من الحسد والعين.. هل أحدهم في حياتك؟

يشبه أفلام الرعب.. اصطياد وحش طوله تسع أقدام وأسنانه كالمسامير (صور)

دراسة تحذر من تناول الفياجرا مع مسكنات الألم

عادة سيئة تجنبها أثناء دخولك الحمام.. تسبب الإصابة بالبواسير