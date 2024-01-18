كيف تتخلص من عادة قضم أظافرك؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

قضم الأظافر عادة سيئة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية، مثل تلف الأظافر والعدوى وتوجد العديد من الأمور التي يمكن عن طريقها كنت التخلص من هذه العادة.

الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، يقول إن هناك العديد من الأسباب المحتملة لقضم الأظافر، تشمل:

أسباب عادة قضم الأظافر

التوتر والقلق

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تحفيز الرغبة في قضم الأظافر.

الملل: يمكن أن يكون قضم الأظافر طريقة للتخلص من الملل.

العادة المكتسبة: يمكن أن يكون قضم الأظافر عادة مكتسبة يتم تعلمها في مرحلة الطفولة.

الاضطرابات النفسية: في بعض الحالات، يمكن أن يكون قضم الأظافر علامة على اضطراب نفسي، مثل اضطراب القلق أو اضطراب الوسواس القهري.

طرق التخلص من عادة قضم الأظافر

وأشار إلى أن هناك العديد من المنتجات المتاحة التي يمكن أن تساعدك على منع قضم أظافرك، مثل طلاء الأظافر المر الطعم أو المانيكير المؤقت.

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه بمجرد أن تفهم السبب، يمكنك إيجاد طرق للتعامل مع ذلك السبب دون اللجوء إلى قضم الأظافر.

وواصل أنه عندما تشعر بالرغبة في القيام بذلك، خذ خطوة إلى الوراء وفكر فيما يحدث هل أنت قلق أو متوتر؟ هل أنت بحاجة إلى شيء آخر للقيام به؟ ةابحث عن أشياء أخرى للقيام بها، إذ يمكنك محاولة مضغ العلكة أو قضم قلم رصاص أو ممارسة تمارين الاسترخاء.

اقرأ أيصًا

واقعة صادمة - رجل يمشي عاريا في عز النهار بالجوارب فقط.. لن تصدق ما حدث

5 أبراج تخاف على نفسها من الحسد والعين.. هل أحدهم في حياتك؟

يشبه أفلام الرعب.. اصطياد وحش طوله تسع أقدام وأسنانه كالمسامير (صور)

دراسة تحذر من تناول الفياجرا مع مسكنات الألم

عادة سيئة تجنبها أثناء دخولك الحمام.. تسبب الإصابة بالبواسير