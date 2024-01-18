اختفاء العنصر البشري من صالونات التجميل خلال سنوات.. ماذا يحدث بسبب الذكاء الاصطناعي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الذكاء الاصطناعي أصبح يشمل كل التخصصات، وبالأعوام المقبلة سيكون مُستخدَما من كل فئات المجتمع، وأصبح لقطاع التجميل نصيب من تدخل التكنولوجيا، حيث ابتكر مهندسو الذكاء الاصطناعي أجهزة تغني عن العنصر البشري في صالونات التجميل، إذ يمكن استعمال الأجهزة ذات الذكاء الاصطناعي بسهولة من قِبل أصحاب العلم القليل في المنزل.

لم يقف فقط عند هذا الحد من توفير الاحتراف بالمنزل، بل يعطي إرشادات تتناسب مع مستعمل الجهاز للحصول على أفضل نتائج مناسبة لاحتياجاته.

ووفقًا لما جاء به موقع «easy week» نعرض لك أهم ما ورد من تقنيات الذكاء الاصطناعي بعالم التجميل.

جهاز طلاء الأظافر وتجفيفها

هذا الجهاز عبارة عن علبة بيضاء يبلغ وزنها 8 كيلو جرامات، وهو يعمل بواسطة الذكاء الاصناعي، عبر كاميرات مصغرة، ذات جودة عالية، مزودة بخاصية التصوير بتقنية D3، ما يساعد في تحديد شكل الأظافر ويحدد سمكها وانحنائها.

ويبدأ الجهاز بوضع طبقة من الأساس، ثم يضع الطلاء الملون المختار، وبعد ذلك يضع مثبتا للطلاء على الأظافر، وبالخطوة الأخيرة يتم تجفيف الأظافر، وكل هذا في خضون 20 دقيقة فقط.

HiMirror

إنه روبوت لامرأة ذكية، يقوم بتحليل البشرة، ويقدم الإرشادات اللازمة للعناية بالبشرة التي قام بتحليلها، كما يرشح لها المنتجات المناسبة لاحتياجاتها، كما تتابع تطورات البشرة بعد استعمال المنتجات للوصول لأفضل نتائج.

تقنية تحديد الميك أب المناسب للوجه

صممت شركة تكنولوجيا خاصة بالتجميل، تقنية تتيح للمستعمل تطبيق تصاميم مختلفة من الميك أب وتجربته قبل التطبيق، كما ترشح هذه التقنية منتجات التجميل المناسبة للبشرة المعروضة عليها.

Skin Vision

وهذه التقنية تكشف عن سرطان الجلد في وقت مبكر، حيث يحلل صورة الجلد ويصل لأعمق خلاياه العميقة ويكتشف المرض بشكل أسرع وأدق.

مجفف الشعر الذكي

يعمل المجفف الذكي بخاصية الذكاء الاصطناعي، إذ يحدد لكل شخص الحل المناسب لمشكلة شعره، كما يوفر تحليل لنوع الشعر، وتحديد ما يناسبه من درجة حرارة، بالإضافة لكونه يعمل بالأشعة تحت الحمراء مما يساهم في الحفاظ على رطوبة الشعر.

جهاز تلوين الشعر

وهو جهاز يعمل على تلوين الشعر بخاصية الذكاء الاصطناعي، حيث يحدد الجهاز نوع الشعر والمواد التي بحاجة لها، كما أن عبوات تلوين الشعر به لا تنتهي صلايتها بعد مزجها كما يحدث في المنتجات التقليدية، بل تستمر بدرجة عالية من الكفاءة لمدة ثلاثة أشهر.