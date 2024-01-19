«بدون فرن».. طريقة عمل بسكويت الطاسة في 10 دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر البسكويت من أشهى الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، كما ترغب الكثير من ربات المنزل في تحضيره بالطاسة بشكل سريع لتقديمه إلى أسرتها وأطفالها، كما أنه يتميز بكونه سهل التحضير ولا يحتاج إلى مكونات مكلفة.

طريقة تحضير بسكويت الطاسة

لتحضير بسكويت الطاسة في أقل من عشر دقائق ويكون قوامه هش وطعمه أقرب إلى المحلات الجاهزة، وذلك بدون استخدام الفرن بل من خلال المقلاة فقط، فإنه ينصح باتباع المقادير التالية:

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

خطوات عمل بسكويت الطاسة بدون فرن

الخطوة الأولى: احضري وعاء كبير ثم ضعي الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح.

الخطوة الثانية: لا بد أن تحرص ربة المنزل على إضافة الزيت النباتي والفانيليا ومزج المكونات جيدا حتى تحصل على عجينة متماسكة.

الخطوة الثانية: يجب ترك العجينة داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

الخطوة الثالثة: يجب تسخن المقلاة على نار متوسطة.

الخطوة الرابعة: يجب فرد العجينة على سطح الطاسة وقبلها تضع رشة من الدقيق.

الخطوة الخامسة: احضري قطاعة البسكويت لتشكيل العجينة على شكل دوائر.

الخطو ة السادسة: يجرى صنع البسكويت لمدة 5-7 دقائق، ثم غلق النار في حالة تغير لونه إلى الذهبي.

الخطوة السابعة: يمكن تقديم البسكويت بارد أو ساخن حسب الرغبة، مع شرب عصير البرتقال أو غيره.