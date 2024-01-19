واقعة مؤثرة.. لن تتوقع ما فعله رجل مع صديقه الكفيف لأداء الصلوات في المسجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

أثار رجل جزائري تعاطف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بسبب ما فعله مع صديقه.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن الرجل الذي يعيش في مدينة أم البواقي، قرر أن يكرس حياته من أجل صديقه الكفيف.

ويحرص الرجل على إيصال صديقه يوميا من منزله إلى المسجد من أجل أداء جميع الصلوات الخمس، منذ أكثر من عشر سنوات لأداء الصلوات الخمس.

وفي كل موعد للصلاة، يرافقه صديقه من المنزل إلى المسجد، ولم يتخلف يومًا عن صديقه الكفيف.

وجاءت أبرز التعليقات: "إن شاء الله رفيقان في الجنة"، "هذا الصديق الصالح".

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