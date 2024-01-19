أفضل طريقة لتخزين الفاصوليا قبل رمضان.. «هتبقى فريش لسنة كاملة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تخزين الفاصوليا بصورة طازجة أمرًا تريد أن تعرفه كل ربة المنزل، إذ ترغب في معرفة طريقة التخزين بطرق سهلة، خاصةً أن شهر رمضان على الأبواب، وتخزينها يجعلها صالحة للطهي مثل الطازجة في هذا الشهر، علما بأنها من الأغذية الغنية بالفوائد الكثيرة، التي تفيد أعضاء الجسم.

طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء

ونوضح خلال السطور التالية أسهل طريقة لتخزين الفاصوليا على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد» عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، التي تجعلها طازجة لمدة سنة كاملة:

- اغسلي الفاصوليا جيدًا للتخلص من الأتربة.

- زيلي الشوائب والمبيدات العالقة بها.

- قطعي الفاصوليا الخضراء من الأطراف.

- تترك الفاصوليا بعيدا حتى تهدأ وتنشف من الماء تمامًا.

- ضعي الفاصوليا داخل أكياس الثلاجة.

- غلق الأكياس جيدًا، وضعيها في الفريزر لحين الاستخدام.

- بعد ذلك استخدميها واطبخيها عند الحاجة.

كيفية حفظ الفاصوليا في الفريزر

- احضري وعاء وضعي به الماء والملح.

- بسكين حامي انزعي حواف الفاصوليا الخضراء.

- ضعيها بعد ذلك في الماء لمدة 10 دقائق، وصفيها بعد ذلك.

- ضيفي الفاصوليا الخضراء المقطعة مع مكعبات الثلج.

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فوائد الفاصوليا الخضراء للجسم

أوضح الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الفاصوليا الخضراء، لها فوائد عديدة، تتمثل في التالي:

- تتمتع بخصائص قوية لمكافحة مرض السكري.

- الفاصوليا الخضراء تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم.

- تعزز عملية الهضم وعلاج قوي للإمساك.

- تعمل على امتصاص العناصر الغذائية في الجسم.

- تعزز من امتصاص الكالسيوم المفيد للجسم.

- تقوية الجهاز المناعي لما بها فاعلية الجذور الحرة.

- تعزيز صحة العظام.

- تلعب دورًا أساسيا في الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.

- تساعد على تنظيم مستوى السكر الطبيعي في الجسم.

- تساعد على الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

- تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على علاج الأمراض.

- تعمل على علاج الإمساك والانتفاخ.