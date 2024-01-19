جهاز صغير بمنزلك يتسبب في حدوث حرائق.. «ابتعدي عنه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

جهاز الشمع أصبح الكثير من السيدات تهتم بشرائه في المنزل، إلا أن ما لا تعلمه أنه قد يتسبب في نشوب الحرائق، بسبب الاستخدام الخاطئ، وهو ما قد يكون سببًا لخسائر كبيرة، لذلك نستعرض من خلال «هُن»، استخدامه الصحيح، وماذا تفعل حالة نشوب حريق في المنزل.

جهاز يسبب حريق

الشموع من أكثر العوامل التي تؤدي إلى حرائق المنزل، ويوجد جهاز أيضًا يتم وضع الشمع فيه يسحب الكهرباء أعلى من الثلاجات والتكييفات، بسبب انبعاث المركبات العضوية: «جهاز الشمع فيه سلك محمل، والفيشة المتوصلة بتيار عالي ممكن تسبب حريق، ممكن وقتها يسيح ويولع أو يعمل ماس كهربائي»، وأضاف أنه يجب الاهتمام بالجهاز على أن يكون بعيدًا عن مصدر الكهرباء، وفتيل الشمع يقف بشكل مستقيم: «لازم السلك يكون محمل، وابتعاد الشمع السائل عن الكهرباء».

إخماد الحرائق في المنزل

حذر عمرو العربي، فني كهربائي ربات المنازل، إذا كانت النار صغيرة وآمنة، بسبب جهاز الشمع، يمكن عمل التالي:

- إطفاء الحرائق بالماء، مع إخماد إشعال المواد القابلة للاشتعال.

- احضر أنبوبة الإطفاء لتتمكن من السيطرة على هذا الأمر.

- توقف عن اللف والدوران، لتتمكن من إخمادها، واخرج بعيدًا عن المنزل.

- عند اندلاع الحريق في أحد الغرف، قم بغلق الباب لمنع انتشارها في باقي أرجاء المنزل.

- اصطحب أفراد عائلتك في منطقة آمنة، فهذا الأمر يخفف عنهم كثير من العناء.