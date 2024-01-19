بعد تعرضها لسرقة مشغولات ألماس بمليون جنيه.. معلومات عن مايا شيحة شقيقة حلا وهنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة مؤسفة عاشتهما مايا شيحة، شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، بعدما اتهمت إحدى مراكز التجميل بسرقة بعض السلاسل الخاصة بها، من الألماس، التي يتخطى سعرها المليون جنيه، بعدما ذهبت للخضوع لجلسة تجميل، وتركتهما في أمانة العمال، إلا إنها تعرضت لموقف من الإنكار.

وتعود القصة بترك شقيقة الفنانات، مايا شيحة، مشغولاتها رفقة العمال، لكنها سهوًا ذهبت لمنزلها واكتشفت الأمر، لتعود مُجددًا للسؤال عنها ثم فوجئت بإنكار الموجودين.

أبلغت مايا شيحة الشرطة وتم ضبط الجاني بالفعل من داخل المركز، وعلى الفور تصدرت شقيقة الفنانات حلا وهنا شيحة محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن مايا شيحة شقيقة حلا وهنا

ويرصد «هُن» في السطور التالية، عدة معلومات عن مايا شيحة، بعد تعرضها لواقعة سرقة.

مصممة أزياء مصرية

شقيقة الممثلات هنا وحلا شيحة، ولهن شقيقة رابعة

درست السينما والمسرح في العاصمة اللبنانية بيروت

سلكت طريق الفن في بدايتها، بفيلم جريء، إذ اختارها المخرج والكاتب مجدي أحمد علي لتجسيد بطولة فيلم (أسرار البنات) عام 2001.

حازت على شهرة كبيرة بعد مشاركتها الفيلم، أمام شريف رمزي، خاصة إنه ناقش قضية جريئة للفتيات المراهقات.

شاركت في بطولة الفيلم القصير (ملاك بلا أجنحة)

ظهرت مع الفنان هاني شاكر، موديل، في فيديو كليب (لسه بتسأليني)

قررت دخول مجال اﻷزياء والموضة، بعد ابتعادها عن الفن.

عملت بمجال الأزياء والموضة، في ميامي بالولايات المتحدة اﻷمريكية.