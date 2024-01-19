علامة تكشف وجود العفن في رقائق البطاطس عند تناولها.. ما هي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

في بعض الأحيان تجد ربات البيوت عند شراء البطاطس من السوق عفن لونه أقرب إلى البني، وعند رؤيتها ذلك فإنها تعمل على قطع الجزء المصاب فقط، واستخدام الباقي منها، إلا أن ذلك يشكل خطرا على الصحة مع مرور الوقت.

وبحسب ما ذكره «مركز مكافحة السموم»، فإن هذا العفن هو ناتج عن إصابة البطاطس بالبكتيريا، فهو عبارة عن مرض فطري يصيب ثمارها عند تعرضها للمبيدات الحشرية والآفات، وبالتالي لا ينصح تناولها على الإطلاق.

كيف تكتشفي العفن في رقائق البطاطس؟

لا يقتصر العفن البني على ثمار البطاطس فقط، وإنما يوجد أيضا داخل أكياس الرقائق المصنعة، فبعض المصانع لا تهتم باختيار ثمار صالحة للأكل في بعض الحالات، وبالتالي فإن الأطفال تفضل تناوله بشكل مستمر، وهو ما يسبب لهم الأمراض الخطيرة على المدى البعيد، ويظهر هذا العفن على شكل بقع سوداء في رقائق البطاطس المصنعة.

ما أضرار تناول البقع السوداء

ومن جانبها ذكرت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، شرحت في حوارها لـ«هن»، أنّ البطاطس التي يكون فيها بقع سوداء، تشير إلى أنها فاسدة وليست محترقة كما يعتقد بعض الأشخاص، إذ تكون متعفنة تماما، موضحة أضرار تناولها بشكل عام فيما يلي:

- يسبب تناول البقع السوداء في أكياس الرقائق الإصابة بالتسمم الكبدي.

- في حالة استمر الشخص في تناول البقع البنية أو السوداء، فإن حالته الصحية تسوء وتسبب له التسمم.

- ينتج عن تناول البقع السوداء وجود خلايا سرطانية في الجسم.

- يعد من الضروري التقليل من تناول رقائق البطاطس من الخارج.

- اختيار الأنواع النظيفة المعروفة.

- رقائق البطاطس تحتوي على مواد حافظة تسبب مشاكل في الجاهز الهضمي.

- يتعرض الشخص الذي يتناولها بكثرة إلى ضعف في الجهاز المناعي، وبالتالي يكون لديه فرصة كبيرة للإصابة.