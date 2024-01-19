ماذا يعني ظهور بقع حمراء في اليد؟.. علامة على الإصابة بمرض مزعج

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستيقظ بعض الأشخاص من النوم، ويصدمون بوجود بقع حمراء على اليد، الأمر الذي يثير مخاوفهم، خاصة المصابون بالأمراض الروماتيزمية في القلب أو المفاصل، لأنهم الأكثر عرضة لهذا الأمر، الذي قد يمتد ليشمل الأجزاء الأخرى من الجسم، وقد ينتشر في الجسد بأكمله.

وكشفت الدكتورة إيمان سند أستاذ الجلدية والليزر بكلية الطب بنها، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أسباب ظهور بقع حمراء على الجسم وهي كالتالي:

أسباب ظهور بقع حمراء على الجسم

أن ظهور بقع حمراء في اليد، قد تكون نتيجة إصابة الجسم بمرض الأرتيكاريا، أو الحساسية نتيجة ملامسة الجلد لشيء معين، وقد يكون هذا الأمر قاصرًا على اليدين، أو جزء من الجسم أو الجسد بأكمله.

البقع الحمراء قد تنتج بسبب الحساسية التلامسية

تعرف البقع الحمراء التي تظهر في اليد، بالحساسية التلامسية لشيء معين، نتيجة لمس اليدين.

أو قد تظهر هذه الحالة نتيجة حساسية من الأطعمة وبعض الأدوية.

قد يكون الشخص مصابًا بأمراض روماتيزمية سواء في القلب أو المفاصل.

تنشأ الأرتيكاريا في بعض الأحيان، من حدوث ضعف معين على الكفين.

أو من الممكن أن يصفق الشخص لمدة طويلة جدًا، مما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء على اليدين.

لا يفضل ملامسة الأسطح الباردة

وضع الكفين في ماء بارد، يؤدي إلى حدوث نوع من الأرتيكاريا، نتيجة تلامس الاسطح الباردة، سواء ماء بارد أو سطح بارد، ولا يكون الأمر خطيرا إذ يمكن علاج هذه الحالة، ومنع البقع الحمراء من الظهور على اليدين.