بـ20 جنيها.. حسام موافي يكشف عن علاج سحري لمرضى القلب متوفر في الصيدليات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يواجه مرضى القلب مشكلة كبيرة، في عدم توافر بعض الأدوية الخاصة بهم، لذا فإن هناك بدائل آمنة ورخيصة الثمن، متوفرة في جميع الصيدليات، ويمكن الاعتماد عليه مدى الحياة، لأنها تساعد في تحسن الحالة الصحية لمريض القلب، خاصة أصحاب الدعامات القلبية، حسب ما قاله حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

يحتاج مريض القلب إلى الابتعاد عن أدوية معينة، حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة لحالته، مما يسبب تطورا في مرضه، لذا نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إمكانية تناول مرضى القلب لدواء «الأسبرين»، المتاح في جميع الصيدليات، قائلًا:«الأسبرين دا مهم جدًا لمرضى القلب، ويعتبر حياة ليه، خاصة لو كان عامل تركيب دعامات».

علاج رخيص الثمن وآمن لمرضى القلب

ونصح حسام موافي مريض القلب، أو الشخص الذي لديه دعامات بالقلب، إلى استشارة الطبيب باستمرار والمتابعة معه، كل 3 أو 4 أشهر، لأن ذلك سيحسن من حالته الصحية، والاستمرار في تناول الأسبرين، لأنه مفيد جدًا لمرضى القلب، ويعتبر متوفرًا بجميع الصيدليات المصرية، وفي الوقت نفسه سعره رخيص، إذ يحتوي الشريط على 60 حبة بسعر 20 جنيهًا.

توافر الدواء بكل مكان

والميزة في الإسبرين هو أنه لا يسبب أعراض جانبية، وسعره في متناول الجميع، حيث يرى أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إمكانية اعتماد مريض القلب صاحب الدعامات، على أقراص «الأسبرين»، التي تعتبر بديلًا رخيصًا وآمنًا، مقارنة بالأدوية الأخرى مرتفعة السعر، التي لا يستطيع بعض المرضى الاعتماد عليها، أو الاستمرار في شرائها مدى الحياة.

إمكانية استمرار مريض القلب على الدواء مدى الحياة

ولابد للشخص الذي لديه دعامات في القلب، أن يحرص كثيرا على صحته، حيث شبه الدكتور حسام موافي الدعامات التي تصاحب مريض القلب، بأنها عبارة عن أجسام صغيرة وغريبة، وتوجد داخل شرايين المرضى، لذا يجب أن يحرص المريض على تناول «الأسبرين»، المفيد لصحته بشكل كبير.