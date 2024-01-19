مخبوزات أجنبية بنكهة مصرية.. «لقاء» بتجهز الرغيف في 3 أيام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنبعث من مطبخها رائحة الخبز الطازج، التى تبعث على الراحة النفسية، فاستطاعت لقاء نبيل، 37 عاماً، أن تحول منزلها إلى مخبز «أون لاين»، يضم قائمة بأشهر أنواع الخبز حول العالم، معتمدة على خميرة «الساور دو»، وفى خلال عام وشهرين ذاع صيتها، ووجدت خريجة كلية التربية الفنية ضالتها، بعد سنوات عديدة من التخرج.

تحب «لقاء» الطهى بصفة عامة، وكانت تتابع فيديوهات «أبوجوليا» الشيف الفلسطينى الشهير، وأعجبت بفيديو عن الخبز الأجنبى وطريقة الطهى المختلفة عن المخابز المصرية، إلا أنها واجهت مشكلة فى العثور على المقادير، التى لم يوضحها الشيف بالفيديو، لتبدأ بمشاهدة فيديوهات مختلفة عن طريقة إعداد الخبز الأجنبى، المعتمد على «الساور دو»، أى الخميرة الطبيعية التى يتم إعدادها بالمنزل، وتتكون من دقيق وماء فقط، وتظل لمدة أسبوعين حتى يتحول الخليط إلى «ساور دو»: «هى بتاخد وقت عشان تتكوّن ونعرف نستخدمها، والرغيف بيتجهز فى 3 أيام»، بحسب «لقاء».

دورة تدريبية فى طرق العجن وإعداد الخبز

حصلت شيف المخبوزات على دورة تدريبية فى طرق العجن وإعداد الخبز، وبعد تجارب عديدة فى إعداد الخبز بأشكال مختلفة، وتوزيعها على الجيران والأصدقاء، استقرت على وصفاتها: «أنا أم لطفل عنده سنتين، وكنت بذاكر وبتفرج على يوتيوب وأشوف طرق مختلفة للعيش، وكل 3 أيام أعمل رغيف، والنجاح ما كانش سهل».

خميرة «الساور دو» سر مخبوزات «لقاء»

بدأت السيدة الثلاثينية بتقديم الخبز السادة والمحشو بحشوات بسيطة مثل الجبن والزيتون والبسطرمة وعين الجمل والزبيب، بالإضافة إلى اختراعها نكهات جديدة، ثم اتجهت نحو الخبز الإيطالى مثل خبز «الفوكاشيا» و«الشيباتا»، وغيرهما من المخبوزات الأجنبية، لتضيف إلى مشروعها بعض الحلويات المعتمدة على خميرة «الساور دو»، مثل البراونيز والكوكيز والمافن: «عملت الكرواسون وده من أصعب الحاجات، لأنه بياخد وقت كبير جداً».

20 نوع خبز بقائمة شيف المخبوزات

تتكون قائمة الطلبات من 20 نوع خبز بحشواته المختلفة، بالإضافة إلى المخبوزات الأخرى والحلويات، لتتفق «لقاء» مع استوديو لتصوير «فوتوسيشن» للخبز، ونشره فى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقى إشادات واسعة من الناس.