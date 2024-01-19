هذا ما يفعله تناول الفول في نسبة الكوليسترول؟.. لن تتخيل تأثيراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، خاصةً تلك المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، وعادة يرتبط ارتفاع مستوى الكوليسترول بالطعام والنظام الغذائي المتبع، إلا أنه في الوقت ذاته توجد أطعمة تساعد على تقليله.

ومن أهم الأطعمة التي تؤثر بشكل إيجابي على الكوليسترول الفول الذي يعد الوجبة الأساسية لإفطار المصريين، حيث يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

محمد المنيسي، استشاري الباطنة والكبد، يقول إن الفول يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي ترتبط بالكوليسترول في الأمعاء وتمنع امتصاصه في مجرى الدم.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن الفول يحتوي على مركبات أخرى، مثل مضادات الأكسدة، والتي قد تساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول.

ووجدت العديد من الدراسات أن تناول الفول بانتظام يمكن أن يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 10٪.

أنواع فول يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول

الفول المجفف

الفول المعلب

فول الصويا

الفول السوداني

العدس

الحمص

يُنصح بتناول كوب واحد من الفول أو البقوليات الأخرى يوميًا.

يعتبر تناول الفول علاجًا رخيصًا وفعالًا لخفض الكوليسترول، حيث يمكن شراؤه من أي محل بقالة. كما أنه مصدر جيد للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأخرى.

نصائح طبية لتناول الفول لخفض الكوليسترول

اختر الفول المجفف أو المعلب بدلًا من الفول المحضر بزيت.

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إذا كنت تعاني من حساسية تجاه البقوليات، هناك بعض البدائل الأخرى التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

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