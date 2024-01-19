ما الفاكهة التي تسمى أم الفواكه؟.. طعمها «ميكس» وتزرع فوق أسطح المنازل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استقطب المزارعون في الفترة الأخيرة، بعض أنواع الفواكه الاستوائية، التي تتميز بمذاق جديد، منها أم الفواكه، التي غزت الأسواق في الفترة الأخيرة، وتشهد إقبالًا كبيرًا، إلا أن البعض لا يعرفها، ويتساءلون: ما الفاكهة التي تسمى أم الفواكه؟

ما الفاكهة التي تسمى أم الفواكه؟

ما الفاكهة التي تسمى أم الفواكه؟ سؤال يجيب عنه محمد أحمد مزارع وصاحب شتلات زراعية لـ«الوطن»:

- أوضح أنها فاكهة تدعى «الباشن فروت».

- موطنها الأصلي شرق آسيا، وتم إدخالها إلى مصر منذ 5 أعوام.

- بعد زراعة أم الفواكه يمكن الحصول على ثمارها بعد عام ونصف العام.

تتميز أم الفواكه بمذاق غريب

- تتميز أم الفواكه بمذاقها الغريب، الذي يقترب من الدراجون فروت والجرانديلا والبلاك بيري والليمون الكافيار والسدر الباكستاني.

- تعد أم الفواكه من الفواكه الاستوائية التي يمكن زراعتها على أسطح المنازل، لتناولها أو بيعها وتحقيق أرباحًا مادية.

- لا تحتاج زراعة أم الفواكه إلى خبرة كبيرة، بل معرفة بعض الأساسيات الخاصة بالزراعة ، بتوفير المستلزمات الزراعية، من رمال وتراب وسماد طبيعي، ووضعها في قصاري وبراميل كبيرة.

أسعار أم الفواكه في السوق

- أم الفواكه واحدة من الفواكه الاستوائية، التي تحتاج إلى رعاية من فترة لأخرى.

- تتميز ثمارها بشكل دائري مليء ببذور صغيرة، وتعد الجرانديلا من نفس نوع فاكهة الباشن، لكنها تتميز باللون الأصفر، لكن السدر الباكستاني يطلق عليه السدر التفاحي، بسبب صغر حجمه الذي يشبه التفاح.

يتراوح سعر الكيلو من أم الفواكه 120 جنيهًا، وقد يصل إلى 200 جنيه.