بشرى للسيدات.. خبير يتوقع انخفاض أسعار الذهب والسر في «المنجم الجديد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تدور في أذهان بعض السيدات أسئلة كثيرة، حول الوقت المناسب لشراء الذهب، خاصة بعد اكتشاف منجم ذهب بمنطقة أبو مروات في الصحراء الشرقية، يساهم في زيادة المعروض من المشغولات الذهبية بمحلات الصاغة، لكن بعد فترة من الإعداد والتجهيز بشكل جيد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، لـ«هن»، إن اكتشاف منجم الذهب، سيكون له مردود إيجابي للسيدات، بشأن احتمالية انخفاض سعر الذهب، مما يعطيهم الفرصة لشراء مشغولات ذهبيىة: «إن يكون في منجم دهب ديه حاجة كويسة جدًا، لأنه ممكن يقلل من سعر جرام الدهب، وتقدر الستات تشتري براحتها».

يمر المنجم بعدة مراحل للتجهيز

تساعد مناجم الذهب على خفض أسعار الجرامات، لكن أن المشكلة أن المنجم يمر بعدة مراحل، حتى يصبح جاهزًا للتشكيل، وتحويله إلى سبائك ومشغولات ذهبية: «لما بيستخرجوا الدهب من المنجم بيقعد فترة طويلة وكذا مرحلة، بس بيبقى ليه فوايد كتير جدًا، أهمها زيادة المعروض».

تساعد مناجم الذهب على خفض أسعار المشغولات

تساعد مناجم الذهب على خفض أسعار المشغولات الذهبية بشكل كبير، إذ يؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة، ومع بدء الإنتاج يكون الوقت مناسبا للشراء: «المعروض من الدهب لما بيبقى قليل، ده بيرفع سعر الجرام، لكن لو المعروض كتير، الأسعار هتقل بشكل كبير»، بحسب نجيب.

تأثر الذهب بالتغيرات العالمية

الذهب سلعة عالمية، تتأثر بالتغيرات التي تحدث حولها، والتي تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار المشغولات الذهبية، التي تقبل عليها السيدات، لاستخدامها في الزينة أو الاستثمار فيها، وتحقيق أرباحا مادية كبيرة، وفقًا لسكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا.