معجزة بدون كيماوي.. قصة أول طفل يجرب علاج السرطان الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رغم أن العلاج الكيميائي هو المتعارف عليه عندما تكون مصابا بالسرطان، لكن يبدو أن هناك نوع علاج جديد يتلقاه بعض الأطفال المصابين بالمرض القاتل.

وبحسب bbc، فإن الطفل آرثر، 11 عاما، من أوائل الذين جربوا هذا العلاج في مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن، لعلاج سرطان الدم.

تسمي عائلته العلاج "القليل من أشعة الشمس"، لأنه نجح دون أن يشعر آرثر بالمرض، ولأنه يمكن إعطاؤه أثناء التنقل، وليس فقط في المستشفى، فقد أمضى وقتًا أطول في المنزل مع عائلته، مستمتعًا أكثر بما يحبه.

كان يحملها معه في حقيبة ظهر - "حقيبة ظهر بلينا".

العلاج الوحيد بعد فشل العلاج الكيميائي

بالنسبة لآرثر، كان بليناتوموماب أو بلينا هو خياره الحقيقي الوحيد بعد أن فشل العلاج الكيميائي في إزالة كل أنواع السرطان التي يعاني منها وتركه ضعيفًا للغاية.

وحصل عقار "بلينا" بالفعل على ترخيص لعلاج البالغين المصابين بالسرطان، ويأمل الخبراء أن يُظهر أنه يمكن أن يساعد الأطفال أيضًا بشكل آمن.

يستخدمه نحو 20 مركزًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة خارج نطاق التصنيف للأطفال المصابين بسرطان الدم الليمفاوي الحاد (B-ALL).

وهذا الدواء هو علاج مناعي يبحث عن الخلايا السرطانية حتى يتمكن جهاز المناعة في الجسم من التعرف عليها وتدميرها، ويتم استهداف عملية البحث هذه بدقة، حيث لا تمس الخلايا السليمة، على عكس العلاج الكيميائي.

علاج البلينا

يأتي البلينا في كيس من السائل يتم إعطاؤه من خلال أنبوب بلاستيكي رفيع يظل يجري في الوريد في ذراع المريض لعدة أشهر.

تتحكم مضخة تعمل بالبطارية في مدى سرعة وصول الدواء إلى مجرى الدم، ويمكن أن يستمر الكيس لعدة أيام.

يمكن حمل جميع الأدوات في حقيبة ظهر أصغر من كتاب مدرسي مقاس A4، ما يجعلها قابلة للحمل بالكامل.

بالنسبة لآرثر، كان هذا يعني أنه يمكنه القيام بأشياء أخرى - مثل اللعب على الأراجيح في حديقته أثناء تلقي العلاج.

وعلى عكس العلاج الكيميائي المكثف، الذي توقف عن العمل على أي حال، لم يجعله ذلك أضعف من أن يستمتع بأيامه.

التحدي المستمر

مثل غيره من المرضى الذين يتعاطون البلينا، أُعطي آرثر دواءً لتقليل فرصة حدوث ردود فعل خطيرة أو آثار جانبية قبل بدء عملية التسريب.

في البداية، أصيب ببعض نوبات الحمى واحتاج إلى البقاء في المستشفى لإجراء الفحوصات، ولكن بعد فترة وجيزة، تمكن من العودة إلى المنزل.

ظلت حقيبة الظهر مع آرثر بشكل مستمر، بما في ذلك في السرير - وعلى الرغم من أن المضخة تصدر ضجيجًا، إلا أنه كان قادرًا على الحصول على نوم هانئ أثناء الليل.

وقالت ساندرين، والدته، إن العلاج الكيميائي كان قاسيًا على آرثر، وكان الانتقال إلى بلينا أمرًا مريحًا: "لقد كان الأمر خارجا عن سيطرته تماماً، كنا نعيش في تحدي مستمر حيث كان جسده يتأثر".

خطوة كبيرة

كان على آرثر العودة إلى المستشفى كل أربعة أيام حتى يتمكن الأطباء من استكمال مجموعة البلينا، لكنه كان قادرًا على إدارة العلاج في المنزل بقية الوقت.

وقالت ساندرين: "لقد استمتع بحقيقة أنه كان قادرا على تحمل المسؤولية وتحمل المسؤولية".

وفي نهاية أبريل 2023، أجرى آرثر العملية الأخيرة لإزالة الأنبوب من ذراعه.

وقالت ساندرين: "لقد كانت خطوة كبيرة، لقد أصبح حرا".

يقول الأطباء إن البلينا يمكن أن تحل محل أجزاء كبيرة من العلاج الكيميائي - ربما تصل إلى 80٪ منها.

وقال البروفيسور أجاي فورا، كبير الباحثين واستشاري أمراض الدم لدى الأطفال: "العلاجات الكيميائية هي سموم تقتل خلايا سرطان الدم ولكنها تقتل أيضًا الخلايا الطبيعية وتتلفها - وهذا ما يسبب آثارها الجانبية، بليناتوموماب هو علاج ألطف".

وبفضل كل العلاج، اختفى الآن سرطان آرثر.

وقالت ساندرين: "كان العام الجديد عندما اكتشفنا أن البلينا قد نجحت ولم يكن هناك أي بقايا للسرطان، وكان ذلك مذهلاً للغاية ولذا فقد قمنا باحتفالات مزدوجة".

اقرأ أيصًا

واقعة صادمة - رجل يمشي عاريا في عز النهار بالجوارب فقط.. لن تصدق ما حدث

5 أبراج تخاف على نفسها من الحسد والعين.. هل أحدهم في حياتك؟

يشبه أفلام الرعب.. اصطياد وحش طوله تسع أقدام وأسنانه كالمسامير (صور)

دراسة تحذر من تناول الفياجرا مع مسكنات الألم

عادة سيئة تجنبها أثناء دخولك الحمام.. تسبب الإصابة بالبواسير