لن تتوقع ما تفعله كوباية الشاي بعد الفطار في جسمك.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الشاي من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، ويتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، مثل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز وظائف الدماغ، ومكافحة الالتهابات.

حازم علي استشاري التغذية العلاجية، يقول لـ"الخليج 365" إن هناك بعض الأضرار المحتملة لتناول الشاي بعد الإفطار، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من بعض الحالات الصحية.

أضرار تناول الشاي بعد الإفطار

تقليل امتصاص الحديد:

يحتوي الشاي على مركبات الفينول، والتي يمكن أن ترتبط بالحديد في الأطعمة وتمنع امتصاصه في الجسم، ويؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الحديد في الجسم، مما قد يؤدي إلى فقر الدم.

اضطراب المعدة:

قد يؤدي تناول الشاي بعد الإفطار إلى اضطرابات المعدة، مثل الغثيان والقيء والإمساك، لأن الشاي يحتوي على مركبات التانين، والتي يمكن أن تزيد من حموضة المعدة وتبطئ حركة الأمعاء.

ارتفاع ضغط الدم:

يحتوي الشاي على الكافيين، والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بالفعل.

صعوبة النوم:

يحتوي الشاي على الكافيين، والذي يمكن أن يسبب الأرق وصعوبة النوم.

تقليل امتصاص الكالسيوم:

قد يؤدي تناول الشاي بعد الإفطار إلى تقليل امتصاص الكالسيوم في الجسم، لأن الشاي يحتوي على مركبات الفينول التي يمكن أن ترتبط بالكالسيوم وتمنع امتصاصه في الجسم.

نصائح لتناول الشاي بأمان

إذا كنت تعاني من انخفاض مستويات الحديد، فمن الأفضل تجنب تناول الشاي بعد الفطور.

إذا كنت تعاني من اضطراب المعدة، فمن الأفضل تجنب تناول الشاي بعد الإفطار

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فمن الأفضل تجنب تناول الشاي أو شرب الشاي منزوع الكافيين.

إذا كنت تعاني من صعوبة النوم، فمن الأفضل تجنب تناول الشاي بعد الساعة 4 مساءً.

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