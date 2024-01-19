ضع الفراولة في الماء المالح- وشاهد ما يحدث.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفراولة من الفواكه المحببة لدى كثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقها المميز واحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ولكن هل تعلم أن نقع الفراولة في الماء المالح يمكن أن يعزز فوائدها الصحية؟

في هذا التقرير، نوضح فوائد نقع الفراولة في الماء المالح لمدة 30 دقيقة، وفقًا لما ورد في موقع "برايت سايت" الأمريكي.

- إزالة المبيدات الحشرية

الفراولة هي من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من المبيدات الحشرية، حيث تتعرض للرش بالمبيدات الحشرية أكثر من غيرها، لذا يمكن أن يساعد نقعها في الماء المالح لمدة على إزالة المبيدات الحشرية.

- طرد الديدان الصغيرة واليرقات

تساهم أيضًا هذه الطريقة على طرد الحشرات الضارة مثل: الديدان الصغيرة واليرقات والعناكب.

- تحسين مذاق الفراولة

نقع الفراولة في الماء المالح يساهم في إزالة بعض الحموضة منها، وتحسين مذاقها.

لتنظيف الفراولة في الماء المالح، اتبع الخطوات التالية:

1. يجب عليك غسل الفراولة جيدًا بالماء الجاري.

2. ضعي الفراولة في وعاء كبير.

3. ثم سكب الماء والملح إلى الوعاء.

4. قلبي الفراولة برفق حتى تغطى بالماء المالح.

5. اتركيها تنقع لمدة 30 دقيقة.

6. بعد ذلك، اغسلي الفراولة بالماء الجاري مرة أخرى قبل تناولها.

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