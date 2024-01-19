"فضيحة على الهواء مباشرة" مذيعة تتعرض للضرب على رأسها.. وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، عمت الفوضى ستديو برنامج "صباح الخير بريطانيا" المذاع على قناة " أي تي في"، حيث تعرضت مذيعة إلى الضرب على رأسها من قبل زميلها على الهواء مباشرة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة thesun البريطانية.

كان المذيع ركل صديقته على رأسها عن طريق الخطأ، ولكن تسببت الضربة في إلحاق الضرر بها، وإصابتها بعدم وضوح في الرؤية لمدة وصلت إلى 20 دقيقة، وكان المذيع الذي يدعى إد بالز، شعر بالإحراج الشديد بعد وقوع الحادث الغير مقصود.

وكانت المذيعة التي تدعى سوزانا ريد مع الصحفي كيفين ماغواير في الكرسي الأمامي لجزء من طائرة وهمية تم تركيبها مكونة من 4 مقاعد، للمناقشة حول وضع الركاب أقدامهم على كراسي الطائرة، وكان إد بالز يجلس وراء المذيعة مباشرة وعند وضع قدميه على الكرسي صدم رأسها بقوة على الهواء مباشرة.

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