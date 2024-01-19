فاكهة تحارب السرطان وتقلل الكوليسترول.. بـ17 جنيه فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحفاظ على صحة الجسم تتطلب تناول أطعمة وفواكه وخضروات بها العناصر الغذائية المفيدة للجسد، وتوجد فاكهة شتوية صحية للغاية تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ومصدر ممتاز لفيتامين سي والمغنيسيوم وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

الفراولة فاكهة صحية وشتوية، يتراوح سعر الكيلو منها بين 17 و25 جنيها بحسب أسعار الأسواق المصرية اليوم.

فوائد صحية للفراولة

وتعد الفراولة مصدرا جيدا لفيتامين سي والماغنيسيوم وحمض الفوليك والبوتاسيوم، كما تحتوي على كميات صغيرة من العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

وللفراولة العديد من الفوائد الصحية كالآتي:

تحسين صحة القلب

أمراض القلب من السبب الأكثر شيوعا للوفاة، لكن الفراولة تسهم في تحسين صحة القلب والكولسترول وضغط الدم، ووظيفة الصفائح الدموية.

ويمكن لهذه الفاكهة الشتوية أيضًا تحسين حالة مضادات الأكسدة في الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب وتحسين وظيفة الأوعية الدموية وملف الدهون في الدم.

تنظيم نسبة السكر في الدم

عندما يتم هضم الكربوهيدرات، يفككها جسمك إلى سكريات بسيطة ويطلقها في مجرى الدم.

ويبدأ جسمك بعد ذلك بإفراز الأنسولين، الذي يخبر خلاياك بالتقاط السكر من مجرى الدم واستخدامه كوقود أو تخزين.

لكن الفراولة تبطئ عملية هضم الجلوكوز وتقلل من الارتفاعات الحادة في كل من الجلوكوز والأنسولين بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، وبالتالي، فهي مفيدة للوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني.

الوقاية من السرطان

السرطان هو مرض يتميز بالنمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية، وغالبًا يرتبط تكوينه وتطوره بالإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن.

والفراولة قد تساعد في الوقاية من عدة أنواع من السرطان، نظرا لقدرتها على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

وثبت أنها توقف نمو الخلايا السرطانية، بفضل احتوائها على حمض الإيلاجيك والإلاجيتانين.

تقوية المناعة

بفضل محتواها من فيتامين سي فهي تساعد على تقوية المناعة، وبالتالي الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

تحسين مستويات الكوليسترول المرتفعة

في حين أن جسمك يحتاج إلى الكوليسترول لأداء وظائف معينة، فإن الكثير منه يمكن أن يكون ضارًا لقلبك، نظرًا لأن ارتفاعه ليس له أعراض.

وتناول الفراولة قد يكون مرتبطًا بتحسن علامات الكوليسترول في الدم.

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