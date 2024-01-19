واقعة غريبة - مسافر يعض مضيفة على متن الطائرة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، عض رجل أمريكي مخمور ذراع مضيفة طيران على متن رحلة الخطوط الجوية نيبون رقم 118 المتجهة من طوكيو إلى سياتل.

الواقعة دفعت الطائرة للعودة إلى مطار هانيدا بطوكيو، وتمكن الطاقم من تقييد الرجل البالغ من العمر 55 عاما، واعتقلته الشرطة عند وصول الطائرة إلى طوكيو.

الرجل: كنت تحت تأثير المنوم ولا أتذكر

وعلى الرغم من أن السلطات لم تكشف عن هوية الرجل، فإن وكالة أنباء كيودو ذكرت أنه نفى التسبب في أي ضرر، وقال إنه فعل هذا الأمر لأنه كان تحت تأثير المنوم، بالإضافة إلى أنه لا يتذكر الحادث.

وكشفت شركة الطيران أن الشخص المعتقل كان مخمورا واشتبك بطريقة غير آمنة مع طاقم الطائرة والركاب، وفقا لموقع "news18".

وأكدت شركة الطيران أنه لم يتعرض أي من الركاب لأي إصابات.

الشركة: سنتخذ الإجراءات اللازمة

وجاء في بيان شركة الطيران: "سلامة وأمن ركابنا وموظفينا هي أولويتنا القصوى، وسوف نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ذلك".

وقد تؤدي حوادث العض التي تشمل طاقم الطائرة أو الركاب على متن الطائرات إلى تعرض الجاني لعقوبات قانونية كبيرة.

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