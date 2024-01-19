احذر علامة على أظافرك تكشف حالة خطيرة في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

القلب هو أحد أعضائنا الحيوية وهو المسؤول عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ولذلك، فإن أي مشاكل في هذا العضو يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

وتعد أمراض القلب والدورة الدموية أحد أكبر أسباب الوفاة، لذا، كلما لاحظت أي علامات لمشكلة في القلب بشكل أسرع، كلما تمكنت من طلب العلاج الذي تحتاجه، لذلك من المهم أن تكون على دراية بأكبر عدد ممكن من العلامات التحذيرية، بحسب صحيفة express البريطانية.

بعض هذه الأعراض تبدو واضحة، مع أعراض معروفة مثل ألم الصدر (الذبحة الصدرية)، ومع ذلك هناك علامات أخرى أقل ظهورًا ويمكن أن تظهر في الأماكن غير المتوقعة.

علامات على الأظافر للإصابة في القلب

ووفقا لأحد الخبراء، يمكن أن تظهر إحدى علامات مشكلات القلب على الأظافر.

ونصح الطبيب البريطاني، جيمس أودونوفان، بالبحث عن النزيف الشظوي، الذي يسبب ظهور خطوط صغيرة في أعلى الأظافر، بالإضافة إلى ظهور بقع داكنة تحت الأظافر.

وفي حديثه عبر مقطع فيديو على تيك توك، قال الطبيب: “الخطوط الصغيرة التي يمكنك رؤيتها هنا في الجزء العلوي من الظفر تُعرف باسم النزيف الشظوي، ويحدث ذلك بسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة المعروفة باسم الشعيرات الدموية في سرير الظفر".

وتابع: "هناك العديد من الأسباب المختلفة للنزيف الشظي، بما في ذلك الصدمة التي تصيب سرير الظفر، بالإضافة إلى الحالات الجهازية مثل مرض رينود".

وشجع الطبيب متابعيه على مشاركة الإجابة في قسم التعليقات.

وأجاب الكثيرون قائلين: "التهاب الشغاف"، وهو عدوى نادرة تصيب البطانة الداخلية للقلب"ـ فيما أكد الدكتور أودونافان صحة كلامهم.

التهاب الشغاف عدوى نادرة وربما مميتة

وتشرح هيئة الخدمات الصحية البريطانية المزيد عن التهاب الشغاف على موقعها الإلكتروني.

وتقول: "إن التهاب الشغاف هو عدوى نادرة وربما مميتة للبطانة الداخلية للقلب (الشغاف)، إن السبب الأكثر شيوعًا هو دخول البكتيريا إلى الدم وانتقالها إلى القلب".

وتنص مؤسسة القلب البريطانية (BHF) على أن أعراض التهاب الشغاف يمكن أن تظهر في الأظافر.

وتشرح: "قد يكون من الصعب ملاحظة أعراض التهاب الشغاف غير الواضحة، وتتطور ببطء على مدى أسابيع أو في بعض الأحيان أشهر، ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تتطور فجأة.

وتصف المؤسسة، النزيف الشظوي، بأنه "خطوط داكنة غير عادية تحت أظافرك".

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب الشغاف ما يلي:

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا: وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والقشعريرة والسعال والتهاب الحلق

ضعف الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر

جلد شاحب

آلام العضلات والمفاصل

نفخة القلب (صوت غير طبيعي في القلب)

ظهور بقع صغيرة داكنة اللون على الجلد

كتل حمراء على أصابع اليدين أو القدمين قد تكون مؤلمة.

إذا شعرت بأي أعراض أو كنت قلقًا بشأن صحة قلبك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب فورا.



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