4 أضرار تسببها شوربة العدس على معدة فارغة.. تناولها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

تعد شوربة العدس من الأطعمة الشعبية التي يفضلها الكثيرون، خاصًةً في فصل الشتاء فهي وجبة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، مثل البروتين والألياف والحديد.

استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي يقول، يُفضل تناول شوربة العدس بعد تناول وجبة خفيفة، وذلك لتجنب أضرارها المحتملة، والتي تشمل ما يلي:

تهيج المعدة والقولون

يحتوي العدس على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تسبب تهيج المعدة والقولون، خاصةً عند تناولها على معدة فارغة.

الشعور بالغازات والانتفاخ

تؤدي الألياف غير القابلة للذوبان في العدس إلى إنتاج الغازات والانتفاخ في البطن، خاصةً عند تناولها على معدة فارغة.

صعوبة في الهضم

قد يسبب تناول شوربة العدس على معدة فارغة صعوبة في الهضم، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الألياف غير القابلة للذوبان فيه.

زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى

يحتوي العدس على نسبة عالية من الأوكسالات، وهي مادة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

نصائح طبية لتناول شوربة العدس على معدة فارغة

تناول شوربة العدس بعد تناول وجبة خفيفة، مثل الخبز المحمص أو الفاكهة.

إضافة بعض المكونات إلى شوربة العدس، مثل الزنجبيل أو الكمون، والتي تساعد على تحسين الهضم.

نقع العدس قبل الطهي، وذلك يساعد على تقليل نسبة الألياف غير القابلة للذوبان فيه.

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