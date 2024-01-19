أصابع بوذا أغرب فاكهة في العالم.. هل تعرف طعمها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

التفاح والموز والبرتقال من أشهر الفواكه حول العالم، لكن هل سمعت يوما ما عن "أصابع بوذا"؟.

وبحسب موقع thespruceeats، فإن "أصابع بوذا"، تصنف ضمن أغرب الفواكه حول العالم، لكن ماذا نعرف عنها؟.

أصابع بوذا

يد أو أصابع بوذا هي ثمرة حمضية من عائلة الأترج، والتي تبدو مثل الليمون مع شرائح طويلة تشبه الأصابع تنمو منها.

توجد في الصين والهند، وتتميز بعطرها الفواح ويرجع تسميتها بهذا الاسم نظرا لأن شكلها كالأصابع، وتزرع في الطقس المعتدل بعيدا عن الجفاف والحرارة، ولعطرها الفواح تستخدم في تعطير المنازل والملابس.

حصلت على اسمها من شكلها غير المعتاد، الذي يشبه اليد ذات الأصابع المتعددة المفلطحة، على الرغم من أن بعض الأصناف تشبه اليد المغلقة أكثر من اليد المفتوحة.

وفي حين أن دواخلها، تحت قشرتها الصفراء الزاهية، ليست سوى لب أبيض مرير، فإن نكهتها تضيف نكهة جميلة تشبه زهر الليمون إلى الأطباق، ويمكن استخدامها في أي تحضير يتطلب نكهة الحمضيات، ويمكن أيضا أن تكون قشرتها مسكرة.

مثل معظم الحمضيات، يحتاج الأترج ذو الأصابع إلى مناخ دافئ، أو على الأقل معتدل، لينمو فيه، حيث يمكن أن تنمو الليمون والبرتقال، كذلك يمكن أن تنمو يد بوذا.

كما أنها، مثل غيرها من الحمضيات، تنضج ويتم حصادها في الشتاء، وقد تكون متاحة للشراء في فصل الربيع.

غير صالحة للأكل

ورغم أنها فاكهة لكنها غير صالحة للأكل، حيث لا تحتوى على لحم أو يمكن عصرها، ولكن عادة ما يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة وتؤكل كجزء من سلطة، و يمكن أيضًا حفظها كحلوى.

كيف حصلت هذه الفاكهة على اسمها؟

"يد بوذا" هي ترجمة للأسماء المستخدمة للفاكهة باللغات الكانتونية والماندرين واليابانية والكورية والفيتنامية.

لقد تم استخدامه منذ فترة طويلة كقربان في المعابد البوذية، وخاصة الأنواع ذات الأصابع القريبة، والتي تشبه وضع اليد للصلاة، ترمز الفاكهة إلى السعادة والعمر الطويل والحظ السعيد.

وفي الصين، يتم عرض الفاكهة لجلب الحظ السعيد، وفي اليابان، تعتبر يد بوذا هدية شعبية في العام الجديد كرمز للحظ السعيد.

كيفية استخدام يد بوذا

لاستخدام يد بوذا، قم بقطع "إصبع" من اليد، وابشر أو قشر الجزء الخارجي منها، كما هو الحال مع جميع قشور الحمضيات، فأنت تريد فقط الجزء ذو الألوان الزاهية، وليس اللب الأبيض المرير الموجود أسفله.

استخدم القشر المبشور الناتج في المخبوزات أو تتبيلة السلطة أو المشروبات أو المخللات أو أي طبق أو وصفة تتطلب نكهة الليمون أو نكهة البرتقال.

ما طعمها؟

نظرًا لأنك لا تأكل القشر عادةً، بل تضيفه إلى وصفات مختلفة بكميات صغيرة، فمن المرجح أن تلاحظ رائحته أكثر من نكهته، ورائحته حلوة للغاية وليمونية.

إذا كنت ستأكل القشرة نفسها، فسيكون مذاقها ليمونيًا، وإن لم يكن حلوًا تمامًا، وسيكون اللب الأبيض الموجود أسفلها مرًا في المقام الأول، ولكن مع حلاوة خفيفة، على الأقل عند مقارنتها بلب ثمار الحمضيات الأخرى، ومقرمشة قليلاً.

القيمة الغذائية

المحتوى الغذائي لـ يد بوذا يمكن مقارنته بمحتوى قشر الليمون الخام، ما يعني أن ملعقة صغيرة واحدة (2 جرام) تحتوي على كميات ضئيلة من البروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف، بالإضافة إلى أقل من 1 سعر حراري. 2

وصفات يد بوذا

يمكنك استخدام قشر الأترج الخاص بأصابع بوذا تمامًا كما تستخدم قشر الحمضيات الأخرى، بما في ذلك صنع الحلويات والمشروبات والحلويات والصلصات، ما عليك سوى استبدال بعض أو كل الليمون الموجود في الوصفة بيد بوذا.

التخزين

يمكن تخزين يد بوذا في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوع تقريبًا، أو في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر.

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