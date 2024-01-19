3 فوائد مذهلة لـ ماسك «الطحينة».. اعرفي سر الخلطة بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لطالما كانت الطحينة من الوصفات التراثية التي تستخدمها الجدات للحفاظ على جمال بشرتهن، فهي غنية بالكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والبروتينات، التي تدخل في التكوين الأساسي للبشرة.

ووفقًا لما صرّحت به دكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، فإن ماسك الطحينة له العديد من الفوائد للبشرة، منها:

فوائد ماسك الطحينة

تدخل الطحينة في حل العديد من المشاكل الخاصة بالبشرة، ومنها ما يلي:

علاج جفاف البشرة

تعمل الطحينة بخواصها المرطبة المتمثلة في الدهون المفيدة، والبروتينات، على ترطيب البشرة بشكل كبير وزيادة درجة نعومتها، بنتائج لا تصل إليه أفضل المرطبات العالمية.

إزالة الشوائب والجلد الميت

من المتوافر بعناصر الطحينة «مضادات الأكسدة»، والتي تعمل بدورها على تفتيح البشرة، بالإضافة إلى كفائتها في تنظيف الشوائب العالقة في البشرة، وبالتالي تُزيل الجلد الميت من اليدين والقدمين.

علاج علامات الشيخوخة

احتواء الطحينة على دهون وبروتينات، يعزز ملئ العلامات التي تسبب في ظهورها كبر السن والجفاف مع استعمال المياه لفترات طويلة، ولذلك تطبيق ماسك الطحينة بشكل دوري يساهم في التخلص من علامات الشيخوخة، ويحسن من شكل البشرة بشكل عام.

طريقة تحضير ماسك الطحينة

المكونات المستعملة في تحضير الماسك بسيطة للغاية، ولكن نفعها العائد أكبر ما يمكن.

يأتي بالمرتبة الأولى المكون الأساسي معلقتين كبيرتين من الطحينة، بالإضافة إلى معلقتين من الحليب الدافئ، بجانب معلقة صغيرة من العسل.

قومي بخلط الماسك في وعاء زجاجي، وأحرصي على أن يكون الشكل النهائي لين، ويتم تطبيق الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة أو حتى تمام جفاف الخليط، وبالخطوة الأخيرة أغسلي المنطقة التي عليها الخليط بالماء الفاتر، وتمتعي ببشرة بعد ناعمة صافية مثل بشرة الأطفال.

تنبيهات حول ماسك الطحينة

حذّرت دكتور إيمان من تطبيق ماسك الطحينة على الوجه، إذ أن ّعناصر السمسم الدهنية لا تتحملها طبقة الوجه بشكل مباشر، وبالتالي يعمل على سد المسام وزيادة الرؤوس السوداء بالوجه.