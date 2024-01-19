هل تتزوج رام الله من نديم في مسلسل «حالة خاصة»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اتضحت في مسلسل «حالة خاصة» بطولة طه دسوقي، الذي يجسد شخصية الشاب «نديم» المصاب بالتوحد، نوايا الفتاة رام الله، وشخصيتها الخبيثة، بعدما ظلت في أحداث الحلقات الماضية ترفض الزواج ممن يحبونها، على الرغم من حاجتها للإقامة في مصر، حتى انتهت الحلقة السادسة بفستان زفاف ترتديه هاجر السراج بجوارها مأذون تنتظر أول شخص يدخل، وتتوافق عليه فورًا، فهل تتزوج من «نديم» في الحلقات القادمة؟

ورطة رام الله بسبب الإقامة

وشهدت أحداث مسلسل «حالة خاصة» أزمة كبيرة تلاحق هاجر السراج التي تجسد شخصية «رام الله» بسبب انتهاء إقامتها في مصر، وفي الجانب الآخر تتطور علاقتها بـ«نديم»، الذي يعتبر صديقًا مقربًا لها، يخرجان سويًا، وبدأ يتغزل في مظهرها وتسريحات شعرها.

وبالعودة للأزمة التي تلاحق «رام الله» لم يعد أمامها أي حل سوى الزواج من رجل مصري؛ لتحصل على الإقامة، حتى فكرت في الزواج من زوج غادة عادل الذي كان يلاحقها، وعندما طلبت منه أن يتزوجها تردد، وعندها استغنت عن الارتباط به، وفي العودة إلى منزلها يقابلها «خالد»، الذي يجدد طلبه بالزواج منها حتى يساعدها في تجديد إقامتها، ولكنها ترفض الحديث عن الموضوع.

وتنتهي الحلقة السادسة، بجلوس هاجر السراج، رام الله، بجانب المأذون ترتدي فستان زفاف ويدخل عليهم الفنان طه الدسوقي «نديم»، لتترك نهاية الحلقة الجمهور في حيرة، يسأل عن إمكانية زواجهما.

مسلسل حالة خاصة

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة، الذي يُعرض في 10 حلقات، حول «نديم» الذي يقوم بدوره الفنان طه الدسوقي، وتقدمه منصة «واتش إت»، ومعاناته مع مرض التوحد وكيفية اختلاطه بالمجتمع.

والمسلسل من بطولة طه دسوقي، وغادة عادل، وحسن أبو الروس، وأحمد طارق، ونبيل علي ماهر، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجا.