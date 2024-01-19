في عيد الغطاس.. طرق مختلفة لعمل القلقاس بمكونات بسيطة «على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في صباح عيد الغطاس، تجتمع العائلات المصرية على سفرة واحدة لتناول وجبة القلقاس الشهية، التي تعد من أشهر الأطباق في فصل الشتاء، ولأن القلقاس يتميز بسهولة تحضيره وطعمه الطيب، نقدم لكم اليوم 4 طرق مختلفة لتحضير هذه الوجبة المميزة، لتختاروا منها ما يناسبكم، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد».

تتميز هذه الطرق بمكوناتها البسيطة وخطواتها السهلة، كما أنها تختلف في النكهات، لترضي جميع الأذواق، فيمكنك اختيار القلقاس باللحمة المفرومة، أو بالفراخ، أو باللحمة الضاني، أو بالخضروات، فما رأيكم في تحضير طبق من القلقاس اليوم؟

1- القلقاس بالسلق والكسبرة الخضراء

المكونات:

- كيلو قلقاس.

-عصير ليمونة.

- معلقة كبيرة ثوم مفروم.

- 3 حزم سلق، أوراق فقط.

- 2 حزمة كزبرة.

- ماء مغلي.

- سمن.

- ملح.

- كسبرة.

طريقة التحضير

اغسلي القلقاس بالماء ثم يقشر، ثم امسحيه بالمناديل الورقية.

قطعيه شرائح سميكة، وامسحي القلقاس مرة أخرى لإزالة الطبقة الجيلاتينية، ثم يقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ضعي القلقاس في وعاء ثم يضاف عليه عصير الليمون، ويقلب ثم يشطف من الليمون، ثم يصفى ويترك حتى يجف، ثم ضعيه في ماء بعد غليه، وغطيه ويترك على النار حتى ينضج.

في الخطوة التالية يفرم السلق والكسبرة الخضراء حتى ينعم، ويضاف الماء على القلقاس، وفي وعاء منفصل يضاف السمن ويوضع على النار.

ثم يضاف إليه خليط الكسبرة والسلق بعد تصفيته من الماء، ويضاف الملح للخليط، ويترك على النار حتى تنصج المكونات.

يقلب من وقت لآخر حتى يتغير لونه ويصبح غامق.

يضاف خليط السلق على القلقاس، ويقلب جيدًا.

وعندما يغلي، يصبح ناضجا ويقدم.

2- طريقة عمل القلقاس بالصلصة:

كيلو قلقاس مقشر ومقطع مكعبات متوسطة الحجم.

3 أكواب عصير طماطم طازج.

– ½ 1 كوب مرق لحم أو دجاج.

بصلة كبيرة مفرومة.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة سمن.

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

على نار متوسطة ذوّبي السمن، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي نصف كمية الثوم، وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الطماطم وقلبي جيدًا.

-اتركي الصلصة أو الطماطم على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تتسبك، وأضيفي القلقاس والمرق والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا، ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

-على نار متوسطة، ذوّبي القليل من السمن، ثم ضعي باقي الثوم والكزبرة، وقلبي لمدة دقيقتين، ثم ضعي خليط الثوم والكزبرة فوق القلقاس وقلبيه جيدًا.

-واخيرا ضعي القلقاس في أطباق التقديم، وقدميها مع الأرز بالشعرية واللحم أو الدجاج.

3- طريقة عمل القلقاس باللحمة:

كيلو من القلقاس.

نصف كيلو من اللحم.

3 ملعقة من السمن.

نصف كوب من البقدونس.

نصف كوب من الكزبرة.

3 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة من البهارات.

3 ثمرة من الليمون.

طريقة التحضير:

-اسلقي اللحمة وتبليها بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم يتم تقشير القلقاس ومسحه باستخدام فوطة، ويقطع إلى مكعبات متساوية في الحجم.

- يُزال اللحم من المرقة ويضاف القلقاس ويترك حتى النضج، وفي مقلاة على النار نضع السمن، ويتم إضافة الثوم والسلق والكزبرة بعد الفرم.

- قلبي المكونات السابقة على النار حتى نحصل على اللون الأخضر الداكن، ونضيفه إلى القلقاس ويتم إضافة اللحم مرة أخرى.

- تترك المكونات على النار حتى الغليان وتغرف ساخنة في طبق التقديم.