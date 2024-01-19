احذر 3 أخطاء تسبب انفجار هذا الجهاز.. قاتل في منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السخان الكهربائي من الأجهزة المنزلية المهمة التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، ومع ذلك، فإنه معرض للانفجار إذا لم يُستخدم بشكل صحيح، أو إذا تعرض للتلف.

وتوجد 3 عادات شائعة تتسبب في انفجار السخان الكهربائي، وذكر موقع "bobvila" الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، مقدما مجموعة من النصائح التي تساعد على استخدامه بأمان وتحمي من الحوادث التي قد تحدث له.

- تجاهل صيانة السخان

يؤدي تراكم الرواسب في الخزان أو خلل في منظم الحرارة يؤدي إلى ارتفاع الضغط بداخله، ما يسبب انفجاره.

لذا، من الضروري الصيانة المنتظمة للسخان، والانتباه إلى أي عطل مفاجئ.

- تغطية السخان

يسبب تغطية السخان في التقليل من مساحة التهوية المتاحة له، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، وبالتالي يُزيد من خطر انفجاره.

- تشغيل السخان الكهربائي دون ماء:

يمثل تشغيل سخان الماء دون ماء خطرًا كبيرًا، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة عنصر التسخين بشكل كبير.

علامات تشير إلى قرب انفجار السخان

وتوجد عدة علامات تحذيرية تشير إلى قرب انفجار السخان، وتشمل:

1. تسرب الغاز

يعد تسرب الغاز من العلامات التي تنذر بقرب انفجار السخان، لذا إذا لاحظت هذه العلامة، فتوقف عن استخدامه فورا.

2. الماء البني

علامة أيضًا على وجود مشكلة خطيرة، وتحدث بسبب الصدأ والتآكل في الخزان المعدني، والذي يمكن أن يؤدي إلى تسرب وانفجار السخان، بالإضافة إلى ذلك فإن الماء البني غير صحي ويحتوي على مواد ضارة تسبب مضاعفات صحية.

3. الاهتزاز

يؤدي تراكم الرواسب في سخان المياه إلى غليان الماء بقوة، ما يسبب ارتفاع الضغط وانفجار السخان.

- صوت ضجيج أو فرقعة

سماع أي صوت غريب من سخان الماء مثل: ضجيج أو فرقعة قد يكون علامة على قرب انفجاره، ما يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة.

نصائح لمنع انفجار السخان

فيما يلي، بعض النصائح لمنع حدوث انفجار السخان:

- شراء سخان ذو جودة عالية من مكان موثوق به.

- عدم تجاهل صيانة السخان بانتظام.

- فحص السخان بانتظام بحثًا عن أي علامات تلف أو تآكل

- عدم استخدام السخان دون ماء.

- عليك اتباع تعليمات الشركة المصنعة بعناية عند تركيب السخان واستخدامه.

- تجنب تغطية السخان.

- الانتباه جيدًا لأي تغيرات في ضغط الخزان أو سماع أصوات غريبة تصدر منه.

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